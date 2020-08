Sergipe mantém equilíbrio no nível do Covid. Nesta quarta, 296 novos casos e 14 óbitos

26/08/20 - 19:59:16

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 26, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 296 casos e 14 novos óbitos. Em Sergipe, 71.222 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.822 morreram. Dos 14 óbitos, 13 estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 60.085 pacientes foram curados.

Alguns municípios registraram duas mortes cada: de Aracaju, homem, 77 anos, com hipertensão, diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica; e mulher, 73 anos, com hipertensão. Na Barra dos Coqueiros, também duas mortes: mulher, 80 anos, com diabetes e obesidade; e homem, 38 anos, sem comorbidades. De Estância, dois homens, de 41 e 74 anos, ambos sem comorbidades. De Lagarto, também dois homens: de 59 anos, com diabetes; e 60 anos, com tumor cerebral.

Seis municípios registraram uma morte, todas de mulheres: 87 anos, de Campo do Brito, com hipertensão e diabetes; 79 anos, de Nossa Senhora da Glória, com diabetes, doença cardiovascular e doença pulmonar obstrutiva crônica; 65 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com doença cardiovascular; 41 anos, de Propriá, com diabetes e neoplasia; 83 anos, de São Cristóvão, sem comorbidades; e 92 anos, de Simão Dias, com cardiopatia.

Foram realizados 136.549 exames e 65.327 foram negativados. Estão internados 305 pacientes, sendo 147 em leitos de UTI (99 na rede pública, sendo 99 adultas e 0 pediátricas; e 48 na rede privada, sendo 45 adultas e 3 pediátricas) e 158 em leitos clínicos (110 na rede pública e 48 na rede privada). São investigados mais 11 óbitos. Ainda aguardam resultado 1.029 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.