Sergipe realiza a primeira Copa Virtual de Ginástica Rítmica

26/08/20 - 16:38:21

Evento inédito na GR sergipana foi colocado em prática no momento em que não se pode ainda realizar competições presenciais

A Superintendência Especial de Esportes (Supee) está promovendo, entre os dias 25 de agosto e 18 de setembro, a I Copa Virtual de Ginastica Rítmica (GR). Trata-se de um evento inédito na GR sergipana colocado em prática no momento em que não se pode ainda realizar competições presenciais.

A competição acontece por meio do Centro de Esportes Escolares de Sergipe e conta com a coordenação das professoras Larissa Carozo e Danielle Wiltshaire. Segundo a técnica Larissa Carozo, as meninas do Cento de Esportes não pararam seus treinamentos nesse período de distanciamento social. “Era preciso criar uma competição para incentivá-las, avaliar o estágio em que se encontram e criar um clima de disputa sadia e orientada. Então encontramos na internet e em seus avanços tecnológicos o ponto ideal para a realização da Copa de GR, assim como já vem sendo feito com outros esportes. Resolvemos criar a I Copa Virtual de Ginástica Rítmica e acreditamos no sucesso, pois a adesão foi muito boa”, comentou.

Segundo a professora Danielle Wiltshaire, a competição tem como objetivo principal fomentar a prática da GR no âmbito escolar, diante do atual cenário. “O importante é que a avaliação é aberta ao público, por meio das redes sociais, especialmente o Instagram. É uma forma de fazer também com que o público tenha uma participação ativa e definitiva. A competição será avaliada através de fotos enviadas pelas ginastas participantes”, informou Danielle.

A competição será dividida em níveis, categorias. Na primeira semana será avaliado o equilíbrio; na segunda semana, a flexibilidade de coluna; na terceira, a flexibilidade de perna, e por fim, na última semana serão realizadas as competições finais, quando serão conhecidas as ginastas vencedoras.

“Nesse primeiro dia de competição, tivemos 854 acessos. Isso significa que a aceitação por parte do público internauta está muito boa. A tendência é crescer mais ainda no decorrer da competição. Todas as sextas-feiras informaremos os três exercícios que as alunas devem fazer, e tirar uma foto para participar da competição. As fotos devem ser enviadas às segundas-feiras”, revelou Larissa Carozo.

As fotos das alunas serão postadas nos stories do instagram. Serão duas fotos por story, para votação do público e escolha das vencedoras. A foto ficará disponível por 24 horas para a votação. As alunas que vencerem essa disputa inicial estarão classificadas para as finais na 4° semana. Todas as alunas receberão o certificado de participação do evento e medalhas virtuais, no fim da competição.

Recomendações

É recomendado que a ginasta faça o coque, a maquiagem básica e roupa apropriada para o treino de GR. “Como não temos uniforme oficial, elas escolhem qual malha, short, top ou blusa usarão”, incentiva Larissa Carozo, ao também lembrar dos detalhes como ponta de pé, braços alongados, dedos duros e sorriso no rosto, para o click da foto. “Esperamos que essa atividade seja um sucesso. Que seja algo diferente e motive nossas jovens ginastas. Estamos tentando fazer várias atividades diferentes para mantermos interesse e o amor pela Ginástica Rítmica no Estado de Sergipe”, concluiu a professora Larissa Carozo.

Fonte e foto assessoria