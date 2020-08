UFS: GESTÃO PREPARA AS AÇÕES CASO RETOMADA DAS AULAS SEJA APROVADA

26/08/20 - 08:33:57

Decisão será tomada pelo Conepe na próxima segunda, 31

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepe) irá deliberar, na próxima segunda-feira, 31, sobre a proposta de retomada emergencial das aulas da graduação na Universidade Federal de Sergipe. Um plano de retomada foi elaborado em um grupo de trabalho com 40 participantes regulando um possível retorno de forma remota.

Caso o Conepe decida pela aprovação da proposta, “a UFS já dispõe de orçamento reservado e capacidade de atender os alunos, seja na concessão de acesso à internet, seja no apoio à aquisição de equipamentos ou de tecnologias assistivas para grupos específicos”, explica o vice-reitor Valter Joviniano. Ainda segundo o Prof. Joviniano, uma série de ações integradas estão sendo encaminhadas pela gestão da UFS para garantir a retomada das aulas. Entre elas ele aponta:

Equipamentos

Uma das ações é oferecer apoio financeiro para aquisição de equipamento que permita acesso aos conteúdos digitais e execução das tarefas aos discentes que comprovem carência de aparelho eletrônico, como tablet ou computador. O equipamento permanecerá de posse do aluno até o término do vínculo com a UFS. A medida atinge os três níveis de ensino da UFS.

Tráfego Patrocinado

Outra medida a ser tomada é a adesão ao tráfego patrocinado oferecido pelo MEC, em conjunto de universidades federais e a Rede Nacioal de Pesquisa (RNP). Como explica o vice-reitor, “o tráfego patrocinado a ser adotado pela UFS oferece acesso à internet através da concessão de chip de celular com pacote de dados gratuitos a todos os alunos com renda per capita familiar menor que meio salário mínimo”.

A ação pode ser expandida para alunos da educação básica e pós-graduação stricto sensu, a depender da demanda. A universidade estima um número que varia de 8.000 a 12.000 alunos enquadrados nessa situação.

O pró-reitor de Assuntos Estudantis, José Antonio, esclarece ainda que, “caso persistissem alunos excluídos nessa modalidade, o tráfego seria garantido através do uso de aplicativo específico disponibilizado pela UFS”.

Plano Especial de Apoio à Inclusão Digital – Dados:

Para alunos com renda per capta familiar até 1,5 salário mínimo, que não disponham de acesso adequado à internet em sua residência, será oferecido um apoio pecuniário que poderá ser utilizado para contratação de internet móvel ou fixa.

Acessibilidade e Inclusão – Tecnologias Assistivas

Nesta ação, será oferecido apoio financeiro a alunos PcD ou com necessidades educacionais especiais para aquisição de equipamentos individuais complementares ao Apoio Inclusão Digital geral.

Outras medidas em andamento

A UFS já possui o chamado “Apoio Inclusão Digital”, que contemplou, somente este ano, cerca de 3.400 alunos. “Esse é um apoio pago anualmente visando a inclusão digital de alunos em vulnerabilidade socioeconômica”, destaca o pró-reitor.

O menor valor pago para a aquisição de pacote de dados foi de R$ 200,00, para 1.700 estudantes. Além deles, 984 alunos receberam R$ 600,00, enquanto outros 45 tiveram apoio de R$ 400,00.

Os 612 discentes beneficiados no Programa de Residência Universitária (residências estudantis) foram apoiados em seus núcleos com auxílios similares. Cada um dos 102 núcleos residenciais, que já possui pelo menos um computador cedido pela UFS e recebeu a destinação de R$ 2.000,00.

