UNINASSAU viabiliza estágio remoto durante a pandemia

26/08/20 - 08:53:04

Alunos têm participado de experiência com auxílio da tecnologia

Por: Suzy Guimarães

O estágio é tido como uma das mais importantes formas de aprendizado de uma profissão. Nesse sentido, a UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju tem buscado, mesmo durante a pandemia, ofertar o máximo de experiência aos alunos, de forma que aprendam como se estivesse em campo. Com a autorização do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação para realização do estágio de forma remota, a Instituição iniciou de imediato a atividade com auxílio da tecnologia.

“Logo no início da pandemia, os estágios supervisionados (obrigatórios) foram suspensos, porque as unidades estão seguindo o decreto do estado. Estamos com alunos dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Radiologia estagiando em seus campos”, explica a coordenadora de Estágio na UNINASSAU Aracaju, Daniele Siqueira Couto.

Ela ressalta que os alunos mantiveram, no remoto, os mesmos horários do estágio presencial. A coordenadora atenta que, para os estágios supervisionados, foi elaborado um planejamento com o professor da disciplina e o coordenador do curso. “Esse plano inclui carga horária e incentivo ao aluno para realizar as atividades. Na verdade, buscamos fazer com que o planejamento despertasse interesse nos alunos para que, mesmo em ambiente remoto, se sentissem realizados”, esclareceu Daniele.

Ela ressaltou a importância da continuidade do estágio, pois isso fez com que os alunos não sofressem atraso no curso.