Vereador Jason Neto solicita melhorias da SMTT para as comunidades

26/08/20 - 06:20:02

Na manhã desta terça (25), o vereador Jason Neto ( PDT) esteve com o superintendente da Secretaria de Transporte e Transito de Aracaju(SMTT), Renato Teles, para fazer solicitações de melhorias em alguns bairros de Aracaju. Uma das pautas da visita foi agendar uma reunião com moradores e empresários que vivem nas imediações da Avenida Nestor Sampaio.

“Fiz pedidos de colocação de quebra-molas em algumas vias que vem causando acidentes , entre elas Euclides Figueiredo, na entrada do Loteamento Tia Caçula , no Loteamento Copacabana, na Avenida São Paulo e na rua São Francisco Assis no Bairro Santos Dumond. Também solicitei a instalação de placas de sinalização que estão faltando nesses locais”, disse o vereador.

O parlamentar explicou também sobre a importância da colocação de faixa de pedestre em frente ao Parque dos Cajueiros, segundo ele, um local de muito movimento e que pode causar acidentes. Também foi solicitado uma discursão com alguns moradores da Avenida Nestor Sampaio. “É uma discursão que deve ser feita para definir pontos diante a situação de mudança da rota dessa avenida. Essa situação esta causando divisão de opinião entre os moradores e empresários sobre a transformação em mão única. Exigi uma discursão da SMTT com os moradores antes de qualquer mudança que venha a ser feita. O diálogo com os moradores é essencial para definir pontos importantes”, explicou.

Fonte e foto assessoria