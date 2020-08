8 dicas para preservar a saúde ao fazer exercícios no frio na pandemia. Cardiologista e médico do esporte, Nabil Ghorayeb dá orientações em relação à prática esportiva no inverno

27/08/20 - 00:08:11

Como agir em relação à prática esportiva ao ar livre, em clubes e parques no frio intenso que chegou, em plena pandemia? Precisamos tornar a prática de exercícios segura. A falta de cuidados preventivos para o Covid-19 e para outras viroses neste frio, além de trazer consequências arriscadas ao organismo do atleta, certamente vai causar queda do desempenho. A queda significativa da temperatura corporal abaixo de 36,5ºC (hipotermia) se manifesta por fala arrastada, marcha trôpega, tremores e confusão mental. Nas temperaturas ambientes muito baixas, próximas ou menores que 0ºC, como no alpinismo de montanhas geladas, pode ocorrer congelamento e necrose das extremidades, onde os ventos fortes e a baixa umidade da pele contribuem para esses grave efeitos do ar frio, próprio das montanhas em muitos lugares do Brasil e, principalmente, do exterior. Vejamos algumas orientação relativas à prática esportiva no frio:

O frio traz uma necessidade de reposição hídrica geralmente pouco valorizada, o que pode causar desidratação. Além do mais, precisamos consumir mais carboidratos para compensar a perda calórica do frio durante uma atividade física qualquer. Por tudo isso, a baixa ingestão de alimentos vai prejudicar a qualidade e quantidade de exercícios, piorando a performance esperada; A ingestão de líquidos aquecidos deve ser constante para evitar a hipotermia mesmo leve, além de eles servirem como hidratantes; Não se deve também esquecer dos isotônicos e suplementos habituais recomendados; O uso de roupas térmicas evidentemente depende de onde você vai praticar seu esporte. Porém, devemos lembrar que certas partes do corpo perdem mais calor e, em consequência, sentem mais o frio, como a cabeça (mais a face), mãos e pés; Se puder, evite se expor a temperaturas ambientais abaixo de 10º C, que são preocupantes e não recomendadas; O uso obrigatório de máscaras devido à pandemia acaba por nos ajudar, evitando respirar um ar muito frio que favorece a queda da imunidade e facilitando o contagio de diversas viroses além do Covid–19; Um alerta em relação ao consumo de bebidas alcoólicas: é errado considerar que elas nos aquecem. Elas não têm elementos calóricos de modo algum e pela quantidade de álcool (GL) existente causam sensação de queimação no esôfago por contato do álcool com a mucosa do aparelho digestivo alto (esôfago e estomago) e não mudam a sua temperatura interna.