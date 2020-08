ACIDENTE ENVOLVENDO 4 VEÍCULOS DEIXA 4 FERIDOS NA AVENIDA MARANHÃO

27/08/20 - 08:09:54

Um acidente ocorrido no inicio da manhã desta quinta-feira (27) deixou quatro feridos em Aracaju.

As informações são de que quatro veículos, sendo um táxi lotação, um carro de passeio, um ônibus e uma caminhonete acabaram colidindo no cruzamento da avenida Maranhão com a rua Roberto Morais.

Segundo um dos motoristas, o motorista do táxi lotação teria tentado fazer uma ultrapassagem entre a caminhonete e o ônibus, quando bateu na caminhonete, subiu no canteiro e atingiu o outro veículo.

O motorista do táxi lotação e três passageiros ficaram feridos e foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, Samu informa relação das vitimas

Homem de 27 anos, consciente, orientado, com ferimento corto contuso em supercílio e sinais vitais estáveis, sem desmaio ou vômito. Encaminhado ao Hospital Zona Norte.

Vítima de 32 anos, masculino, apresentando ferimento corto contuso em região frontal, sem desmaio ou vômito. Encaminhado ao Hospital Zona Norte.

Vítima de 35 anos., masculino, sem desmaio ou vômito, com dor em nariz, sinais vitais estáveis. Recusa remoção.

Jovem de 17 anos, masculino, sem queixas, recusou