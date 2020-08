Afiando o gogó

Por Adiberto de Souza *

Esta fase de pré-campanha serve para os pré-candidatos e lideranças políticas afiarem o gogó visando o confronto verbal a ser travado depois das convenções. Ao se atacarem, oposição e situação treinam o melhor discurso para enfraquecer o adversário e convencer o eleitorado, principalmente o de Aracaju. Os políticos sabem que conquistar a prefeitura da capital significa meio caminho andado para chegar ao governo de Sergipe, dois anos depois. E é também por isso que todos querem impedir a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Para desgastá-lo politicamente, seus adversários vasculham a administração municipal na esperança de encontrar qualquer mal feito, ao tempo em que criticam as ações desenvolvidas pela gestão pedetista. Para não se expor antes da hora, Nogueira tem escalado aliados para defendê-lo e, quando for preciso, bater nos opositores. Vai ser assim até o início oficial da campanha, quando os gogós já estarão afiadíssimos e prontos até para cuspir bala, se preciso for. Crendeuspai!

Lucro encolheu

O Banese registrou lucro líquido de R$ 8,9 milhões no segundo trimestre deste ano, uma queda de 60,1% na comparação com o mesmo período de 2019. Ante o primeiro trimestre, a baixa foi de 46,7%. O resultado bruto da intermediação financeira caiu 11,5% na comparação anual, a R$ 93,8 milhões. O banco estatal terminou junho com 885.955 clientes e 63 agências. Esta informação é do jornal Valor Econômico.

Passa bem

Operado do coração na última segunda-feira (24), o prefeito de Carira, Arodoaldo Chagas, o “Negão” (PSC), recupera-se bem. É o que revela o médico Eduardo Amorim (PSDB): “Ontem, como especialista em dor, estive com o meu amigo “Negão” para analisar o seu pós-operatório. Aproveito para informar que ele está muito bem e em excelente recuperação”, diz Amorim, que participou da cirurgia do prefeito. Legal!

Perde e ganha

Os deputados federais Gustinho Ribeiro (SD) e Fábio Reis (MDB) travam uma luta surda por cargos públicos. O último round foi vencido pelo emedebista, que tomou o comando da Fundação Nacional de Saúde em Sergipe. A tia de Gustinho, Maria Luíza Ribeiro, foi substituída no comando da Funasa por Valdoilson Leite, uma indicação de Fábio Reis. Comenta-se nas esquinas de Lagarto que Gustinho tenta conquistar o comando de outro órgão federal, de preferência que o dirigente local tenha sido indicado pelo opositor. Home vôte!

Porteiras abertas

Enquanto o governo jura que faz das tripas coração para aumentar a arrecadação, o contrabando rola solto em Sergipe. Há quem jure que quase todo o gado comprado em outros estados para abastecer o nosso marcado de carne não paga uma moeda furada de imposto. Um falastrão garante, inclusive, que este é só um pequeno exemplo da enorme sonegação de tributo em Sergipe. Danôsse!

Papo furado

Quem ouve os políticos sergipanos falando sobre a construção do Canal de Xingó, acha que é obra pra ser feita em curto prazo. Ledo engano. Apenas a elaboração do projeto básico está estimada em R$ 16 milhões. A 1ª fase do canal inclui obras num trecho de 114,55 quilômetros entre Paulo Afonso (BA) e Poço Redondo (SE), num investimento de R$ 872 milhões. Trata-se de um empreendimento caríssimo e de execução demorada. Portanto, falar sobre o Canal de Xingó como se fosse uma coisa simples, é diálogo flácido para acalentar bovino. Arre égua!

Devo não nego…

E o deputado federal Valdevan Noventa (PL) quer impedir o corte da energia dos consumidores inadimplentes. Em indicação ao Ministério de Minas e Energia, o parlamentar pede que o corte da luz seja proibido para todas as residências e não apenas nas dos consumidores de baixa renda, como ocorre hoje. Segundo Valdevan, milhares de consumidores perderam seus empregos durante a pandemia, estando impossibilitados de pagarem pela energia que consomem. Ah, bom!

Novo prefixo

A partir de amanhã, a TV Alese terá um novo canal, deixando de ser o 48.2, passando para 5.2. A mudança foi pensada para popularizar as emissoras legislativas, pois agora as sintonias ficarão próximas aos canais abertos. E por falar na TV Alese, vai aqui uma sugestão: seria interessante que, ao anunciar a votação das indicações parlamentares, o presidente Luciano Bispo (MDB) fizesse a leitura do teor da proposta, para informar ao telespectador o que, de fato, está sendo votado pelos deputados. Pense nisso!

Carreata polêmica

Após passar 42 dias internada em Aracaju para se recuperar da Covid-19, a vice-prefeita de Monte Alegre, Valdirene Aragão (MDB), participou de uma barulhenta carreata ao chegar no município. Candidata a prefeita, a emedebista está sendo acusada de ter feito campanha eleitoral antecipada, pois o evento contou com fogos de artifício, bandeiras, carros com adesivos e máscaras personalizadas. Valdirene nega que tenha afrontado a legislação eleitoral. Segundo ela, a carreata visou apenas comemorar a recuperação de sua saúde. Então, tá!

Líder sem apoio

Pré-candidato a prefeito de Aracaju, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) não conseguiu o voto do governador Belivaldo Chagas (PSD). O chefe do Executivo sergipano, que prefere apoiar a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), ainda não pronunciou uma vírgula sequer sobre a pré-candidatura do deputado Zezinho Sobral, que vem a ser o líder do governo na Assembleia. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 17 de dezembro de 1918.

