ALESE APROVA PROJETO DE LEI QUE CRIA “EMPRESA AMIGA DA SAÚDE”

27/08/20 - 15:40:58

Os deputados votaram e aprovaram, por unanimidade, pela criação do programa “Empresa Amiga da Saúde” , no âmbito do estado de Sergipe. De autoria dos deputados Zezinho Guimarães (MDB) e Capitão Samuel (PSC), o Projeto de Lei Ordinária nº 169/2020 tem por objetivo, estimular pessoas jurídicas a contribuírem para a melhoria da estrutura das unidades de saúde das redes públicas, estadual e municipal.

De acordo com a matéria, a participação de pessoas jurídicas no programa se dará, exclusivamente, sob a forma de doação de materiais hospitalares e de medicamentos, e de realização de obras ou serviços de manutenção, conservação, reforma e ampliação nas unidades de saúde estaduais e municipais. E a Secretaria de Estado da Saúde (SES), fará à coordenação do recebimento das doações.

Segundo defende o deputado Zezinho Guimarães, a rede pública de saúde em Sergipe passa por um dos momentos mais críticos, afetando diretamente a população. Diante desse apontamento, ele frisou que, como parlamentar, tem o dever de encontrar meio para minimizar esses problemas.

“Com esse projeto propomos minimizar esses percalços com a parceria com empresas privadas. Com a pandemia COVID-19, verificamos que muitas empresas, dos mais diversos setores, colaboraram com os hospitais, com doação de fundos ligados ao Sistema Único de Saúde, compra de equipamentos, suprimentos básicos, testes rápidos, cestas básicas, álcool em gel e outros itens de higiene básica”, avaliou.

O deputado enfatizou ainda que a ideia do projeto é manter a iniciativa e solidariedade, haja vista a importância que referida forma de haja vista a importância que referida forma de cooperação proporcionou no reforço ao combate e prevenção à pandemia.

“Em contrapartida, as empresas poderão anunciar, com fins promocionais e publicitários, as ações praticadas em benefício da saúde do Estado”, disse.

Por Stephanie Macêdo