Alese faz nova convocação de aprovados no concurso público

27/08/20 - 13:33:08

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) convocou mais três aprovados no concurso público realizado em 2018. O ato segue determinação do presidente da Casa, Luciano Bispo.

Foram convocados Analistas Legislativos em duas especialidades: Enfermagem e Odontologia. Estão na lista a enfermeira Joana Maria de Souza Neri e os odontólogos Fabíola Augusta de Gois e Mateus de Melo Cunha.

Como já vinha acontecendo em decorrência da mudança ocorrida no setor de Pericia Médica Oficial do Estado, as pericias médicas dos candidatos de ampla concorrência serão realizadas virtualmente. A ação está marcada para o dia 9 de setembro.

Os convocados tomarão posse no dia primeiro de outubro, com a presença apenas dos aprovados e de servidores necessários ao ato. A decisão leva em consideração a necessidade de evitar aglomeração devido à pandemia do Novo Coronavírus.

Por Wênia Bandeira – Rede Alese

Foto: Jeová Luiz