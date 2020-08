Bancada federal sergipana já adere ao movimento “fechados com Bolsonaro”

27/08/20 - 10:40:02

A evolução na popularidade do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) é tão impressionante que políticos sergipanos, que até então ficavam “neutros” sobre o plano nacional ou até faziam oposição ao governo federal, agora mudaram de postura e já aderem ao movimento conhecido nas redes sociais por “fechados com Bolsonaro”, numa alusão à defesa dos princípios e posicionamentos adotados pelo chefe do Executivo. A classe política percebeu que a população, em sua maioria, inclusive no Nordeste, aprova o governo e muitos já estão de “mudança” para a base aliada no Congresso Nacional…

Para que o leitor entenda, se antes a “corrupção imperava”, com desvios de milhões de recursos em órgãos públicos e muita impunidade com uma série de negociatas, diante de uma nova realidade e compromisso com o erário, agora os políticos da base aliada podem indicar postos de comando em seus respectivos Estados, mas sob o olhar atento e o devido acompanhamento dos órgãos fiscalizadores, ou seja, Bolsonaro está dando a “mão” para estreitar a relação política com o Congresso Nacional, mas quem quiser o “braço”, quem tentar se aproveitar indevidamente do posto, estará passível de responder por sérias consequências mais adiante…

Em Sergipe, até então não se ia manifestação da bancada federal a favor do presidente da República; já na sua recente visita ao Estado, desembarcou acompanhado dos deputados federais Fábio Reis (MDB), Bosco Costa (PL) e Laércio Oliveira (PP), que, inclusive, convidou o Bolsonaro para vir a Sergipe; quem também aderiu ao governo federal foi o deputado Gustinho Ribeiro (SD) que, inclusive, já “pousou” em foto ao lado do presidente durante assinatura do PLC que vai beneficiar a micro e pequena empresa no País; governista em Sergipe e em Aracaju, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) é outro que já se “assanha” para fazer indicações no governo federal…

O deputado federal Valdevan 90, que está trocando o PSC pelo PL, ainda tem se mantido “independente” em BSB, mas seu novo partido está na base do governo; naturalmente, apenas os deputados João Daniel (PT) e Fábio Henrique (PDT) – este certamente a contragosto porque vem fazendo uma oposição “light” ao presidente – terão que seguir o direcionamento de seus respectivos partidos que terão pré-candidatos à presidente da República em 2022; no Senado é possível que Alessandro Vieira (Cidadania), depois das críticas ao governo e diante da repercussão negativa que sentiu em Sergipe, esteja um tanto “arrependido” por se afastar do presidente…

A senadora Maria do Carmo (DEM) tem posições firmes, ao longo de sua trajetória, mas é conhecida por ser uma “soldada do partido”, ou seja, consolidando um entendimento político dos Democratas e um bom relacionamento da bancada federal de Sergipe com o presidente da República, ela também certamente não se oporá; por fim, e não menos importante, o senador Rogério Carvalho (PT), líder de seu partido no Senado, é outro que não tem condições ideológicas de se aproximar de Bolsonaro e, se realmente tem intenção de disputar o governo em 2022, vai precisar se aliar com aqueles partidos que estiverem fora da base aliada em BSB…

Em síntese, não há nada de ruim que políticos sergipanos estejam aderindo à base do governo federal. Isso é importante para o desenvolvimento do Estado, sobretudo para o aporte de recursos, para investimentos; mas a militância que apoia Bolsonaro em Sergipe certamente fiscalizará a postura e os posicionamentos desses “novos aliados”, sobretudo, para aqueles que pretendem ficar “neutros” no Nordeste e “fechados com Bolsonaro” quando das votações no Congresso Nacional. Essa turma não rejeitará apoios, mas cobrará compromisso, com a ética, o combate à corrupção e, inclusive, posição política e defesa do presidente e do governo…

Veja essa!

Criou-se uma série de especulações em torno da indicação de Waldoílson Leite para a Superintendente Estadual da Funasa em Sergipe. Servidor público da Cohidro, ele mantém uma relação de amizade muito boa com o ex-governador Albano Franco e o empresário Fabiano Oliveira, pré-candidato a vereador de Aracaju pelo PP, do deputado federal Laércio Oliveira.

E essa!

Até então o comando da Funasa era uma indicação do deputado Gustinho Ribeiro (SD), mas setores da imprensa noticiaram que a troca se deu a pedido do deputado federal Fábio Reis (MDB). Não custa lembrar que Waldoilson Leite foi presidente da Funcaju, na gestão anterior de Edvaldo Nogueira (PDT) na PMA e que ele continua muito próximo e aliado do prefeito.

Fala Waldoílson!

Para não ficar no campo da especulação, este colunista conversou com Waldoílson Leite e este confirmou que “tudo aconteceu muito rápido”, enfatizou que é servidor público há muitos anos e que não tem qualquer “mancha” sobre sua conduta, enfatizando que sua indicação partiu de “um conjunto de forças”…

Quer trabalhar!

Waldoílson negou que esteja indo por indicação de Laércio Oliveira e enfatizou que Fábio Reis atuou muito para ele assumir a Funasa em Sergipe, sem confirmar que o deputado sergipano agora faz parte da base aliada do governo Bolsonaro em BSB. “Recebi este convite e aceitei. Não sou político ou candidato, e quero apenas fazer meu trabalho”.

Digital de Mitidieri

Houve também muita especulação nos bastidores da política local de que a indicação de Waldoílson Leite teria a “digital” do deputado Fábio Mitidieri. Não custa lembrar que, recentemente, o PSD assumiu a presidência nacional da Funasa indicando o Coronel da Polícia Militar, Giovanne Gomes da Silva, indicado pelo deputado Diego Andrade (PSD/MG), que seria muito próximo de Mitidieri que, inclusive, já votou com o governo a favor do veto presidencial que congelou os salários dos servidores públicos até 31 de dezembro de 2021

Exclusiva!

Um político sergipano experiente explicou que as indicações para o comando de órgãos federais em Sergipe tem passado por indicações dos membros da bancada federal, ou seja, não se trata de uma decisão “verticalizada”, de “cima para baixo”, mas com direcionamentos de políticos sergipanos que agora vão compor com o governo Bolsonaro.

Lua de Mel

O fato é que o crescimento da popularidade do presidente da República, em especial na região Nordeste, vai deixa-lo em “lua de mel” com muitos políticos sergipanos, alguns que, inclusive, lhe faziam oposição e levantavam a bandeira de Lula e do Partido dos Trabalhadores. Como bem diz o ex-deputado federal João Fontes, “a política é coisa do capeta!”.

Alô Galeguinho!

Como antecipou que iria agendar uma audiência com o presidente da República agora em setembro, está mais do que na hora do governador Belivaldo Chagas (PSD) aproveitar essa súbita “aproximação” da bancada federal sergipana do Palácio do Planalto para buscar recursos e investimentos para Sergipe. O “galeguinho” é outro que está em “lua de mel” com Bolsonaro…

Eu sou “Camaleão”…

“Eu sou camaleão, sou seu amor/Vem, vem me dar um beijo/Eu sou camaleão, sou seu amor/Me joga teu feitiço/Esse é o meu desejo”! Este é o trecho do sucesso “Meu bem quero te amar” que fez história na voz de Bell Marques e do Chiclete com Banana. Considerando que o prefeito Edvaldo Nogueira “já foi” Lula e Dilma e “agora é” Ciro Gomes (PDT), que ninguém duvide se ele não “será” Jair Bolsonaro. Há quem diga que este será o “hit” da campanha eleitoral…

Republicanos com Edvaldo?

Com todo respeito ao Republicanos, mas a notícia da reunião dos Republicanos com o prefeito Edvaldo Nogueira para tratar de apoio à reeleição em Aracaju, se formalizada a aliança, estará configurado que o partido liderado pelo ex-deputado Jony Marcos e pelo pastor Heleno Silva “blefou” em Sergipe!

Queria ser chamado?

O Republicanos chegou a buscar um entendimento com o Cidadania, PSB, Patriotas e com o DEM para a Prefeitura de Aracaju. Se especulou que Jony seria até o “pré-candidato de Bolsonaro”, com ligações telefônicas e reuniões em Sergipe e BSB com empresários e políticos. Ficando com Edvaldo sinaliza que todo aquele “barulho” tinha ou não a intenção de ser chamado? Pelo menos é a impressão que fica…

Bomba!

Em Nossa Senhora do Socorro não se fala outra coisa do que a reunião do governador Belivaldo Chagas com o prefeito Padre Inaldo (PP). Há quem diga que, por aí, passa um possível entendimento político com o ex-prefeito Zé Franco (DEM). O “galeguinho” não quer nem ouvir falar na possibilidade do hoje vereador de Aracaju, Elber Batalha (PSB) – pela ligação política com os Valadares – assumir por dois anos um mandato de deputado federal caso Fábio Henrique se torne prefeito do município da Grande Aracaju. Pega fogo!

Alese I

Os deputados estaduais voltam a se reunir, em ambiente misto, na manhã desta quinta-feira (27) em mais uma sessão remota, por conta do novo coronavírus (COVID-19). Na tarde dessa terça-feira (26), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), em entendimento entre os líderes da situação e da oposição, definiu a pauta de votação para a sessão deliberativa de logo mais.

Alese II

Do Poder Executivo será apreciado o Projeto de Lei que estabelece normas acerca da concessão de tratamento diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública estadual.

Alese III

Também do Poder Executivo será apreciado e votado o projeto que altera o inciso XV do art. 8º e o art. 42, acrescenta a seção V-A e os arts. 17-a e 42-a à lei nº 3.796, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Iran Barbosa

De autoria do deputado estadual Iran Barbosa (PT) será votado o projeto que suspende o curso do prazo processual dos processos administrativos, no âmbito do Estado de Sergipe, entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro de cada ano.

Zezinho e Samuel

De autoria dos deputados estaduais Zezinho Guimarães (MDB) e Capitão Samuel (PSC) será apreciado pelos colegas parlamentares o projeto que cria o programa “EMPRESA AMIGA DA SAÚDE”, em Sergipe.

Diná Almeida

De autoria da deputada estadual Dinà Almeida (PODE) será apreciado o projeto que dispõe sobre a Campanha Estadual de Prevenção e Combate ao Câncer de Ovário, a ser realizada anualmente no mês de Maio, em Sergipe.

Maria Mendonça

Já da deputada Maria Mendonça (PSDB) será apreciado o projeto de lei que institui a “Semana de Conscientização sobre a Atrofia Muscular Espinhal (AME)”, a ser celebrada na primeira semana de Agosto de cada ano aqui no Estado.

Kitty Lima

Está na pauta ainda o projeto de lei de autoria da deputada Kitty Lima (Cidadania) que altera a Lei Nº 8.366, de 20 de Dezembro de 2017, que institui o Código de Proteção aos Animais de Sergipe.

Garibalde e Dr. Samuel

De autoria dos deputados estaduais Garibalde Mendonça (MDB) e Dr. Samuel (Cidadania) será votado o projeto que dispõe sobre o reconhecimento da prática da atividade física e do exercício físico, ministrados por profissionais de educação física, como essenciais para a população, estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos de Sergipe.

Capitão Samuel

Também entra na pauta o projeto do deputado estadual Capitão Samuel que institui o “Dia Estadual do Veterano Militar” da PM e do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe.

Ricardo Marques

O jornalista Ricardo Marques usou suas redes sociais para esclarecer uma das dúvidas e sugestões mais recorrentes entre seus seguidores e admiradores nos últimos anos: sim, ele é pré-candidato a vereador de Aracaju. Conhecido pela sua voz nas principais mídias sergipanas, Ricardo frisou que, após muitas reflexões junto à família e amigos, tomou a decisão de colocar seu nome à disposição da população no próximo pleito.

Abrahão Crispim

O também jornalista Abrahão Crispim (DEM) e pré-candidato a vereador de Aracaju desabafa dizendo que muitos vereadores estão usando obras que estão sendo realizadas pelo prefeito para se promoverem este ano, “sonhando com o bônus eleitoral”. “Só que muitos destes políticos, este ano, terá respostas negativas da população, sobretudo nas urnas. O vereador tem que defender a cidade durante os quatro anos de mandato e não querer aparecer apenas agora, próximo da eleição. E essa história de vereador de bandeira eu discordo também! O vereador tem que representar a sociedade como um todo e não apenas aquele segmento que lhe dá votos”. Tá afiado…

Dia do Voluntariado

O evento será realizado nesta sexta-feira, dia 28 de agosto, no Dia Nacional do Voluntariado, das 19h30 às 21h30, com o objetivo de destacar o trabalho voluntário de projetos/instituições de Sergipe. O tema será: “Inspirar para transformar: engajamento e trabalho em rede do voluntariado em Sergipe”. O evento será on-line transmitido pelo canal do Youtube do GACC. Fred Gomes vai fazer a abertura do evento que vai contar com palestras de Flávia Góes, idealizadora da Campanha Acadêmico Sangue Bom, Acsa Rebeca, Diretora Geral e idealizadora do projeto Ações com Amor e Danilo Sinas, Idealizador da Trupe Cosquinhas e Núbia Machado.

‘Feijoada Beneficente’

O Externato São Francisco de Assis vai manter a tradição e realizar mais uma edição da ‘Feijoada Beneficente’ para levar entretenimento ao público e arrecadar recursos para manter o trabalho realizado pela instituição. Este ano vai ser diferente mas ainda mais especial e solidário, seguindo os decretos dos governos por medidas de segurança contra o coronavírus e evitar aglomeração, a festa será realizada através de uma Live a partir das 12h do sábado, 5 de setembro, direto do Canal do Youtube do Externato, e o público vai poder comprar a feijoada para almoçar em casa com a família e acompanhar toda a programação musical.

