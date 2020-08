CAMINHÃO E CARRO PEGAM FOGO APÓS COLISÃO NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS

27/08/20 - 08:41:06

Um carro de passeio pegou fogo após uma batida com um caminhão na manhã desta quinta-feira (27), no KM-201 da BR-101, no município de Cristinápolis. Os cinco veículos se envolveram em um engavetamento.

Embora a gravidade do acidente, as informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), são de que uma pessoa ficou ferida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a vítima e depois a encaminhou para o Hospital Regional de Estância. O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe também esteve no local.

Foto redes sociais – PM2 INFORM