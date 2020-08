Campanha de Prevenção e Combate ao Câncer de Ovário é aprovada

27/08/20 - 15:56:15

Os parlamentares aprovaram na Sessão Extraordinária Remota realizada na manhã desta quinta-feira, 27, o Projeto de Lei Ordinária nº 172/2020, da deputada Diná Almeida (PODE), que dispõe sobre a criação da Campanha Estadual de Prevenção e Combate ao Câncer de Ovário, a ser realizada anualmente no mês de maio, em todo o estado de Sergipe.

De acordo com a propositura, a criação da campanha tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da realização do exame preventivo, além de divulgar informações, estimular ações educativas e campanhas anuais para realização de exames especializados.

“O câncer de ovário é um dos tipos mais graves, pois os sintomas são confundidos com outras enfermidades. Não fazendo parte da rotina dos exames de prevenção da saúde da mulher, como ocorre nos casos de câncer de mama e do colo de útero”, justificou.

A parlamentar salienta que a propositura que defende encontra respaldo na própria Constituição do Estado de Sergipe, no artigo 192, que destaca que é direito de todos e dever do Estado a garantia, mediante políticas sociais e econômicas e ambientais, de medidas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Divulgação