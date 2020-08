Cidadania busca DEM e Patriotas

27/08/20 - 00:01:09

Diógenes Brayner – [email protected]

As conversas estão rolando soltas nos bastidores, principalmente depois que a vereadora Emília Correa (Patriotas) pôs um ponto final nas especulações quanto à sua candidatura no pleito deste ano. Emília bateu o martelo: é candidata à reeleição e pronto! Não há mais o que criar em torno do seu projeto político. A vereadora também disse que sua preferência para apoio é a delegada Georlize Teles, pré-candidata à prefeita pelo DEM e absolutamente consciente de que não mudará de rumo nessa sua decisão política de chegar à Prefeitura de Aracaju.

As prováveis alianças se estreitaram e até 17 de setembro não há tanto tempo para que novos partidos se coloquem à disposição de outros, com objetivo de fechar acordo e partir para uma disputa eleitoral em novembro. Mas, o “movimento não está parado”. O Cidadania, que tem como pré-candidata à prefeita a delegada Danielle Garcia, sente necessidade de ampliar a composição montada, até agora apenas com o PSB, que indicou o vice, ex-deputado federal Valadares Filho; o PSDB, que tem à frente o ex-senador Eduardo Amorim, e o Partido Liberal (PL), que esteve próximo desde a proposta inicial de candidatura.

Na terça-feira, membros da cúpula do Cidadania, tendo à frente o senador Alessandro Vieira, procuraram a pré-candidata do DEM, Georlize Teles, para uma conversa sobre composição. Não tinham o que oferecer além da candidatura à vereadora, em razão da chapa Cidadania/PSB estar fechada. Georlize não aceitou e conversou pouco sobre a possibilidade, porque ela era nula. Não abriria mão de tentar a Prefeitura de Aracaju. A pré-candidata do DEM deixou claro que não tem um projeto de poder, mas não abandonaria uma posição já anunciada e absolutamente definida, por uma tentativa de disputar à Câmara Municipal.

Ontem, acompanhada do presidente regional do Democratas, José Carlos Machado, Georlize Teles esteve com o presidente nacional do partido, prefeito ACM Neto, de Salvador, e recebeu total apoio para pré-candidatura à prefeita de Aracaju. ACM inclusive gravou vídeo sobre a candidata do DEM, que pode ir ao ar ainda nesta quinta-feira, através das redes e grupos sociais. De qualquer forma, a delegada Georlize Teles mantém conversas com lideranças políticas de outros partidos, com o objetivo de chegar a um consenso em torno de um nome para vice, que comporá sua chapa.

O Patriotas reúne-se amanhã e vai decidir – e anunciar – com quem vai compor para as eleições de novembro. A tendência é o DEM, de acordo com o que manifestou Emília Correa em sua entrevista na segunda-feira. Mesmo assim, o presidente regional da legenda, Uezer Márquez, quer ouvir a todos que integram a sigla, principalmente os demais candidatos a vereador, para decidir que rumo tomar. Nesse vácuo, o Cidadania também procurou o Patriotas em busca de coligação, o que não foi definida e nem anunciada. Toda essa movimentação mostra que a oposição tenta ampliar o bloco, mesmo que candidaturas da direita, como a de Rodrigo Valadares (PTB), se agilizem para fortalecimento, com perspectiva de ter bons sinais do Palácio do Planalto.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Henri prefeito e Marcio vice

As conversas estão se aprofundando e se afunilando em relação à sucessão municipal na esquerda: O ex-presidente da OAB-SE, Henri Clay (Rede) aceita uma composição com o Partido dos Trabalhadores.

*** Mas em uma única condição: Henri sendo o candidato a prefeito e Marcio Macedo para vice.

*** E aí está a confusão: Marcio Macedo não aceita e propõe Henri Clay para vice.

Avaliações internas

As conversas estão acontecendo e a possibilidade é de que já na próxima semana seja batido o martelo, porque as avaliações internas são favoráveis a Clay prefeito e Márcio a vice.

*** As razões apresentadas por Henri Clay para ser o pré-candidato a prefeito de Aracaju convencem um grupo robusto do PT, que defende essa nova chapa.

*** A principal delas é que Henri teve uma boa aceitação do eleitorado de Aracaju, em 2018, quando disputou o Senado.

*** Henri também quer Macio na vice porque a Rede não tem horário de TV e o PT tem. Uma coisa compensaria a outra.

Lula atrapalha

Nesse ponto o ex-presidente Lula atrapalha. Ele quer uma candidatura petista em Aracaju e acha que Marcio Macedo é o nome. O grupo ligado a Marcio acompanha Lula e não quer contrariá-lo.

*** Mas outros segmentos petistas acham que com Henri o PT é forte e com Márcio não tem chance: “mas as vaidades superam tudo…”, disse um aliado.

Novo é o normal

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) demonstra ser arredio às rotulações políticas. Disse ontem que o “novo” deveria ser o “normal”: “ter boa índole, ser decente e honesto”.

*** – Não gosto dessa coisa do ‘novo’ ou do ‘velho’ na política, disse Eduardo e insistiu: “ser novo é o normal.”

Defeito de fábrica

Eduardo Amorim disse que se juntou à pré-candidatura da delegada Danielle Garcia (Cidadania), por “defender um projeto que seja moral e normal.”

*** E lembrou: “o fato de ter me juntado com eles não quer dizer que mudei”. Insiste que mantém sua postura de sempre e que isso não significa ser “o novo”.

*** Insiste na concepção: “tem novo que já chega com defeito de fábrica”.

A coluna comenta

A questão de novo e velho foi posta pelo senador Alessandro Vieira e Daniele Garcia, que decantavam a execução de uma “nova política”, até recentemente, em relação aos filiados de partidos anteriores que, para eles, eram “da velha política”.

*** Com a coligação aos que eles chamavam de “velho” – no caso PSDB, PSB e PL – esqueceram as rotulações que imaginavam diferenciá-los dos seus novos aliados.

Edvaldo e Republicanos

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), está a um passo de conquistar o apoio do Republicanos para a sua candidatura à reeleição.

*** Edvaldo esteve na terça-feira na sede do partido e conversou com o presidente estadual, Jony Marcos, e com os demais pré-candidatos a vereador.

*** O prefeito pediu apoio do Republicanos e falou da importância do partido para dar continuidade ao seu trabalho em Aracaju.

*** Segunda-feira haverá reunião decisiva dos pré-candidatos a vereador pelo Republicanos e a tendência é apoiar Edvaldo.

Ter independência

A vereadora Emília Correa (Patriotas) insiste que o seu projeto pessoal e de política, é ter independência: “a liberdade é o caminho para defender as pessoas”.

*** – Prefiro a independência, a coerência e a verdade, somente assim poderei me posicionar de cabeça erguida sobre qualquer assunto, disse.

Campanha organizada

Valadares Filho (PSB), pré-candidato a prefeito na chapa de Danielle Garcia (Cidadania), diz que está muito animado e a campanha está no caminho certo, “com grande perspectiva de vitória”.

*** Segundo Valadares, as convenções dos partidos que formam o grupo de apoio a Danielle vão acontecer no domingo (06/07)

*** – Não tem campanha tão organizada quanto a nossa, garante Valadares.

Grupos e vídeos

Os grupos sociais de Aracaju começam a esquentar com divulgações de vídeos que atingem os pré-candidatos a prefeito e revelam coisas do passado.

*** Um deles é sobre a Danielle Garcia, que conclui chamando-a de “Delegada Cega”.

*** O outro é contra Rodrigo Valadares (PTB), que lembra sua participação na esquerda quando disputou o mandato de deputado estadual.

Anderson e Almeida

Ao lado do vice-presidente, General Mourão, Anderson Camilo (PRTB) anuncia sua pré-candidatura a prefeito de Aracaju.

O ex-prefeito Almeida Lima também anuncia à pré-candidatura pelo mesmo partido. A informação é de que vão para escolha dos filiados.

Avante vai decidir

No próximo domingo o Avante vai se reunir para definir se mantém ou não pré-candidato a prefeito de Aracaju.

*** O partido fará avaliações sobre as condições para disputa majoritária.

Uma boa conversa

Subtenente Edgard – A caixa preta dos aviões é amarela e o quadro negro é verde, qual o problema da casa ser azul? (refere-se à marca do programa casa Verde Amarela).

Álvaro Menezes – Pagamento indevido de auxílio chega a R$ 42 bilhões! Quanta incompetência da Caixa!

Distribui santinhos – Candidato a vereador na Bahia está distribuindo santinhos com as fotos de Jair Bolsonaro e de Lula da Silva.

Maria – Cadê os que votaram em Bolsonaro pelas reformas, Estado pequeno, modernização? Pois é. Esse governo está à cara do governo petista.

Posto desativado – O governo federal informou ontem que o posto de porta-voz da Presidência será desativado.

Não ao minion – Bruna Surfistinha reage a ataques de bolsonaristas: “me chame de puta, mas não me chame de minion.”

Deu em O Globo – Em meio à pandemia, Câmara aprova criação de um novo Tribunal Regional Federal.

Papa Francisco – “Não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, nem justiça na desigualdade”.

O Antagonista – O bolsonarista Bibo Nunes, que esteve no Alvorada para discutir a volta do presidente ao partido, afirmou, porém, que ainda há “conversa pela frente”.