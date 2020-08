Escola realizará Drive-thru da saudade em Aracaju para alunos

27/08/20 - 09:28:24

Por Luciana Santana Diniz

Desde que o isolamento social iniciou a Educação Adventista em Sergipe seguiu o Decreto determinado pelo Governo do Estado e tem realizado aulas à distância. Mas os alunos e os professores estão com saudade do convívio diário na escola. Em homenagem ao Dia do Estudante, a Escola Adventista de em Aracaju, realizará nesta sexta-feira, dia 28 de agosto, o “Drive thru da saudade”, a partir das 8h.

Parte da equipe pedagógica da instituição estará na porta da escola, seguindo as normas do distanciamento social, enquanto os alunos passam em frente ao prédio com o seu responsável e recebem as saudações dos seus professores com cartazes e presentes.

De acordo com a responsável pela Educação Adventista no estado de Sergipe, Walquíria Bezerra da Silva, a ideia surgiu com objetivo de homenagear as crianças por conta do Dia do Estudante e manter o vínculo aluno/professor, mesmo com o distanciamento social. “Nós prezamos pelo relacionamento com os nossos alunos, e por isso, estamos realizando este movimento para matar a saudade, mesmo que de longe”, coloca.

A coordenadora da escola, Claudia Valença, enfatiza que os presentes que os alunos receberão serão educativos e preventivos. “Esse momento é muito importante para todos nós. Estamos com saudades! Como educadores, neste ato de presentear as crianças com máscaras personalizadas, estamos frisando a importância da proteção diária para toda a família”, ressalta.

A Escola Adventista de Aracaju está situada na rua Distrito Federal, 606 – Siqueira Campos.