Funcap oficializa entrega de 48 instrumentos para Bandas Filarmônicas

27/08/20 - 06:17:22

Nesta quinta-feira (27) às 8 horas, a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) oficializa a entrega de 48 instrumentos para grupos musicais que foram contemplados no edital “Prêmio Leozírio Guimarães de Apoio a Bandas de Músicas”. Os municípios de Ribeirópolis, Itabaiana, Itabaianinha, Riachuelo, Capela, Aquidabã e Rosário do Catete compõem a lista de Bandas Filarmônicas premiadas no projeto que conta com o apoio da Fundação Nacional de Artes (Funarte), órgão vinculado ao Ministério do Turismo.

O edital visa auxiliar bandas sergipanas privadas, sem fins lucrativos, com a finalidade de reposição e ampliação do seu acervo instrumental, a fim de aperfeiçoar a qualidade técnica do segmento. As bandas União Lira Paulistana, de Frei Paulo, e a Lira Carlos Gomes, de Estância, que integram a iniciativa, também irão prestigiar o ato.

“A premiação irá acontecer no espaço aberto da Aperipê TV, seguindo todas as recomendações dos órgãos sanitários e respeitando o distanciamento social. Além disso, a entrega será individual e a transmissão ocorrerá ao vivo pela emissora pública no qual, o seu papel é difundir a cultura sergipana”, frisa a presidente da Funcap, Conceição Vieira.

Premiação:

Banda Filarmônica Padre Manoel Araújo (Ribeirópolis- 9 instrumentos)

Banda Filarmônica 28 de Agosto (Itabaiana- 5 instrumentos)

Banda Filarmônica Maestro Abílio Pereira Leite (Itabaianinha – 9 instrumentos)

Banda Filarmônica Nossa Senhora da Conceição (Itabaianinha -5 instrumentos)

Banda Filarmônica Tasso Martins Bezerra (Riachuelo- 5 instrumentos)

Banda Filarmônica Lira Nossa Senhora da Purificação

(Capela – 5 instrumentos)

Banda Filarmônica Nossa Senhora de Santana (Aquidabã-5 instrumentos)

Banda Filarmônica Luiz Ferreira Gomes (Rosário do Catete- 5 instrumentos)

Fonte e foto assessoria