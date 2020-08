Governo amplia funcionamento de shoppings, restaurantes, bares, templos e libera praias

27/08/20 - 12:39:37

O governador Belivaldo Chagas anunciou nesta quinta-feira (27) o avanço do Plano de Retomada da Economia para a fase verde.

Com isso, os bares e restaurantes poderão funcionar, a partir de agora, das 6h às 22 horas, sem interrupção, com a capacidade de 50% do público, e respeitando o distanciamento, enquanto os shoppings e galerias passam a funcionar todos os dias, das 10h às 22 horas. No entanto, as áreas de lazer, como o cinema, permanecem fechadas.

O governador explicou que a decisão vale a partir desta sexta-feira (28), e foi tomada após reuniões com o Comitê de Retomada da Economia (Cogere). Os estabelecimentos estavam fechados há cerca de cinco meses como forma de evitar a propagação do novo coronavírus, e alguns estavam funcionando com a capacidade reduzida.

Além disso, Praias, orlas, parques e praças públicas são alguns dos espaços liberados nesta nova etapa. O Governo, no entanto, informou que o uso de máscaras nesses ambientes será obrigatório e caberá aos municípios fiscalizar aglomerações e descumprimento de medidas sanitárias.

Durante a entrevista, o governador disse que “devo dizer aqui que se se repetir no próximo final de semana o que aconteceu no final de semana passado, em relação a bares especificamente, vamos fazer uma reunião e determinar o fechamento dos bares. Não tenho culpa se uma parte faz o dever de casa e a outra parte não faz”, disse.

O governador disse que o funcionamento, principalmente de bares, no último final de semana, não se deu como o que foi prometido. Neste próximo final de semana, se os problemas (aglomerações) voltarem a ocorrer, será determinado o fechamento de todos os bares e restaurantes.

Na quarta-feira (26) foi publicada no Diário Oficial do estado a liberação do funcionamento de academias, clubes e similares com 50% do público, também a partir da desta sexta.

