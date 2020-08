Hemose realiza coleta externa de sangue para ampliar estoques

27/08/20 - 16:03:47

Nesta sexta-feira, 28, das 8h às 16h, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), em parceria com a Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju, realiza uma coleta externa de sangue. A atividade visa divulgar a importância do ato regular da doação e melhorar os estoques.

Dentre os critérios para a doação de sangue é preciso ter entre 16 a 69 anos, estar bem de saúde, pesar acima de 50 quilos, apresentar um documento oficial e original com foto, que pode ser carteira de identidade, carteira de motorista, ou ainda, de trabalho.

Para doar sangue o voluntário deve comparecer ao serviço bem alimentado, evitando alimentos gordurosos, ter um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior a doação, deve evitar ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e evitar fumar por pelo menos 2 horas.

Ainda durante a coleta externa será possível realizar o cadastro como possível doador de medula óssea. Para isso, é necessário ter entre 18 a 55 anos, apresentar documento de identidade e não ser portador de doenças do sangue. O cadastro é concluído com a assinatura de um Termo de Consentimento e a coleta de uma amostra com 5 ml de sangue.

Mais informações através dos telefones: (79)3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

O QUE: Coleta externa de sangue

QUANDO: 28 de agosto, Sexta-Feira, das 8h às 16h

ONDE: Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju

Rua Fernando Xavier de Oliveira, 125, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE