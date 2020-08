INCÊNDIO DESTRÓI RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

27/08/20 - 14:06:05

Um incêndio ocorrido no inicio da tarde desta quinta-feira (27) deixou uma casa completamente destruída no município de Barra dos Coqueiros. Não há informações do que teria provocado o fogo.

O incêndio foi registrado na Rua B, número 241, no Loteamento Andorinhas e as informações são de que a proprietária da casa teria saído para trabalhar, quando começou o fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe esteve no local e conseguiu apagar o fogo, porém a residência ficou destruída.

O incêndio foi acompanhado pela mãe da dona da casa e, ao ver o ocorrido, acabou passando mal.

Com informações e foto do radialista Alex Carvalho