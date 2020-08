Jony destaca a confiança do Republicanos na pré-candidatura de Adilson Jr e Betão do Povo

27/08/20 - 14:28:18

O ex-deputado federal Jony Marcos, comumente conhecido por Pastor Jony, representando o Partido dos Republicanos, ressaltou o apoio e confiança que o grupo tem na pré-candidatura de Adilson Júnior e Betão do Povo.

“O partido dos Republicanos na cidade de São Cristóvão assume o compromisso com a pré-candidatura de Betão para vice-prefeito e de Adilson Júnior para prefeito dessa cidade, porque acreditamos, realmente, no momento de mudança, de transformação da cidade, em uma administração que seja mais criativa e que possa ter uma pegada de gestão melhor, que proporcione criação de novos empregos , abertura do turismo e também a melhoria na qualidade de vida da população”, destacou.

“Queremos um gestor que esteja disposto a buscar recursos em Brasília e que conhece o caminho para trazer os recursos necessários para que São Cristóvão dê uma alavancada”, complementou.

Segundo Jony, a chapa já está completa, sendo Adilson Júnior pré-candidato a prefeito, Betão do Povo pré-candidato a vice-prefeito e mais 26 pré-candidatos a vereadores, aos quais, todos concordaram com essa militância, confiando no trabalho e na promoção desses candidatos.

Para o partido, Adilson Júnior e Betão do Povo é a esperança que os São-cristovenses tem procurado.

“Há muito tempo se fala em mudança em São Cristóvão. Em algumas eleições anteriores, as pessoas não tinham a opção de votar em algum projeto novo, mas dessa vez tem. Os republicanos dessa cidade acreditam nessa dupla, Betão e Adilson, e é por isso que estamos engajados nesse trabalho e vamos caminhar juntos, acreditando na esperança de uma São Cristóvão dos nossos sonhos”, reiterou Pastor Jony.

Fonte e foto assessoria