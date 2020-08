Márcio Macêdo visita conjunto na Zona Norte de Aracaju e encontra projetos inacabados

27/08/20 - 06:31:13

No local, foi constatada a necessidade de atenção a juventude e aos trabalhadores

Em visita à zona norte da capital, nesta quarta-feira, 26, o pré-candidato a prefeitura de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), constatou a falta de conclusão de diversos projetos que deveriam fazer parte do conjunto Senador José Eduardo Dultra, no complexo Porto D’antas. Acompanhado do pré-candidato a vereador do mesmo partido, Mano Sinho, o petista caminhou pela localidade e traçou diversos planos para a região, visando a qualidade de vida dos moradores locais.

“Esse é um conjunto em que você percebe claramente um povo trabalhador, povo ordeiro, mas que precisa da ação do poder público. Eu vi aqui uns compromissos que não foram cumpridos como o centro comercial e observei, também, que é necessário ter um local esportivo que consiga agregar essas 15 equipes de futebol que aqui existem, para que possam ser realizados campeonatos amadores e que as pessoas possam trabalhar honestamente e ter um local de lazer”, descreve.

Morador do bairro, Mano Sinho explicou as faltas sentidas pela população local. “Sabemos que o conjunto foi entregue, mas não da maneira que os moradores precisavam. Se tem uma demanda muito grande na saúde, no esporte e, principalmente, no centro comercial que não foi entregue aos comerciantes dessa localidade. Aqui nós já desenvolvemos diversos projetos com o esporte, com a cultura e com o lazer, oportunizando a juventude a alimentar os seus sonhos de mudar de vida através da arte e das práticas esportivas”, afirma.

Ainda durante a visita, Márcio relembrou saudoso do amigo homenageado com o nome do conjunto e exaltou o companheiro que fez parte de sua trajetória de vida. “Esse conjunto leva o nome de José Eduardo Dutra, um grande brasileiro, que teve um grande amor a essa terra sergipana, essa terra chamada Aracaju. Aqui já são realizados trabalhos importantes na cultura, no hip hop, no esporte, com escolinha para jovens e para garotos. Um trabalho brilhante no esporte amador na zona norte de Aracaju que precisa de mais atenção. Muitas coisas são possíveis de se fazer aqui. Essa comunidade precisa ter seus anseios atendidos”.

Fonte assessoria

Foto: Jamisson Souza