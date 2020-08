SÁBADO SERÁ LANÇAMENTO DE PRÉ-CANDIDATURAS DO PT EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

27/08/20 - 16:27:33

No próximo sábado, dia 29 de agosto, a partir das 9h30, acontecerá o lançamento das pré-candidaturas do Partido dos Trabalhadores de Nossa Senhora do Socorro, encabeçadas pelo pré-candidato a prefeito da cidade, Klewerton Siqueira, através de plenária virtual.

A ocasião também contará com representantes de partidos que apoiam as pré-candidaturas e amigos. Todo o evento será transmitido através das redes sociais de Klewerton Siqueira.

O que: Lançamento de pré-candidaturas do PT de Nossa Senhora do Socorro

Quando: 29 de agosto às 9h30

Transmissão: @klewertonsiqueira no instagram e Klewerton Siqueira no facebook.

Presenças confirmadas: senador Rogério Carvalho, deputado federal João Daniel, vice-governadora Eliane Aquino, deputado estadual Iran Barbosa, Silvio Santos, Ana Lúcia, Márcio Macedo e aliados do PROS ESTADUAL e MUNICIPAL, amigos e amigas.