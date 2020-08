Sergipe mantém queda da pandemia com oito novos óbitos e 378 casos de infectados

27/08/20 - 21:39:07

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta quinta-feira (27), o boletim epidemiológico do coronavírus, com 378 casos e oito novos óbitos. Em Sergipe, 71.599 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 1.830 morreram. Todos os oito óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 62.717 pacientes foram curados.

Das oito mortes, três são de Aracaju, todas do sexo feminino: 73 anos, com doença cardiovascular e imunossupressão; 54 anos, sem comorbidades; e 68 anos, com diabetes e hipertensão. De Simão Dias, dois homens morreram: 90 anos, com diabetes; e 58 anos, sem comorbidades.

As demais mortes foram de mulheres: 72 anos, de Carira, com hipertensão; 84 anos, com Alzheimer e hipertensão; e 68 anos, com doença neurológica e sequelas de acidente vascular encefálico.

Foram realizados 137.829 exames e 66.230 foram negativados. Estão internados 302 pacientes, sendo 144 em leitos de UTI (93 na rede pública, sendo 93 adultas e 0 pediátricas; e 51 na rede privada, sendo 47 adultas e 4 pediátricas) e 158 em leitos clínicos (112 na rede pública e 46 na rede privada). São investigados mais três óbitos. Ainda aguardam resultado 784 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.