Unit auxilia empresas do estado de Sergipe para as exportações

27/08/20 - 12:19:10

O programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) prepara empresas para iniciarem seus processos de exportação de forma planejada e segura.

Dentro de suas ações de extensão universitária, a Universidade Tiradentes tem se pautado em contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Sergipe. Nesse sentido, a Unit estabeleceu uma parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), instituição que atua na promoção de produtos e serviços brasileiros no exterior e na atração de investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.

O programa PEIEX é implementado em todas regiões do país, por meio de parcerias da Apex-Brasil com instituições de ensino (Universidades, Parques Tecnológicos ou Fundações de Amparo à Pesquisa) ou Federações de Indústria. Chamadas de entidades executoras do programa, os núcleos são responsáveis pela aplicação da metodologia do PEIEX na qualificação de empresas.

O convênio que a Apex-Brasil firmou com a Unit para execução do programa na região Metropolitana de Aracaju, e municípios sergipanos com potencial exportador, é realizado por um Núcleo Operacional do PEIEX em Aracaju, sediado na instituição de ensino. No programa de Qualificação para Exportação, as empresas são preparadas para iniciarem seus processos de exportação de forma planejada e segura. O projeto conta com a participação de alunos de doutorado, de pós-graduação lato sensu e de graduação que orientam as empresas e que, constantemente, adquirem novos conhecimentos sobre mercados internacionais.

“Com isso a Universidade Tiradentes tem realizado treinamentos e capacitações para que as empresas que nunca exportaram possam se preparar para a comercialização internacional, entendendo qual a melhor forma de fazer seus produtos e serviços chegarem a determinados mercados, além de conhecerem aspectos de negociação com o comprador internacional. Nos treinamentos os empresários também discutem as questões de formação de preços internacionais e as formas possíveis de exportações”, explica Prof. Dr. Marcos Wandir, coordenador do Núcleo em Aracaju.

A missão é, segundo o coordenador, que até 2021, quando o projeto completa dois anos, 50 empresas multisetoriais integrem o programa e desenvolvam a cultura de internacionalização. “Para o futuro, novas empresas e setores deverão ser inseridas no processo de capacitação”, ressalta Wandir.

Diante desse cenário, a Universidade Tiradentes realizou no dia 06 de agosto, uma reunião com técnicos da Apex-Brasil para uma avaliação do sucesso do programa e o plano da inserção de novas empresas.

“Na oportunidade ficou estabelecido que a Apex-Brasil, agência vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, e que tem como missão promover as exportações, a internacionalização das empresas brasileiras e os investimentos estrangeiros diretos, em apoio às políticas e estratégias públicas nacionais, a fim de contribuir para o crescimento sustentável da economia brasileira, pretende interagir com o Tiradentes Institute da Universidade Tiradentes que fica em Boston (Estados Unidos), como mais um ponto de apoio da Apex nas relações com os Estados Unidos”, revelou Saumíneo Nascimento, Vice-Presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes.

Sobre o PEIEX-SE

O programa oferece às empresas, de forma gratuita, orientação técnica sobre as melhorias que a organização deve implementar para comercializar produtos e serviços no mercado internacional. Em Sergipe, a Universidade Tiradentes é a entidade executora do programa, desde 2018.

Sobre a Apex-Brasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) atua para promover produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.

