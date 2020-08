UnitLab mantém atendimento durante o período da pandemia

27/08/20 - 09:22:13

Somente nos últimos cinco meses, o UnitLab analisou mais de 20 mil exames e atendeu a mais de quatro mil pacientes.

Criado em maio de 1996 para proporcionar o desenvolvimento da atividade prática dos alunos, o Laboratório Central de Biomedicina da Unit – UnitLab – segue em atendimento mesmo durante o período de pandemia. Nos últimos cinco meses, 4.059 pacientes foram atendidos e 22.449 exames foram analisados.

Os profissionais passaram a atuar conforme exigido pelas autoridades governamentais, com uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e determinando um fluxo diferenciado de atendimento e monitoramento do acesso.

De acordo com a gestora da UnitLab, Tamyres Mascarenhas, os exames laboratoriais têm papel fundamental nas decisões médicas. “Podendo ajudar a prevenir complicações de doenças que podem parecer, pelo menos, aparentemente silenciosas. É gratificante ver esse quantitativo de atendimento, mesmo diante de todo esse cenário desafiador que estamos vivenciando, tivemos esse compromisso de poder ajudar a população transmitindo com segurança resultados laboratoriais que podem auxiliar na conduta médica”, coloca.

Ela garante que a máscara, viseira, luva e demais EPIs não impedem a execução de um serviço humanizado e alta capacidade técnica. “Nossa equipe está preparada para realizar o melhor atendimento, trabalhando diariamente com ainda mais amor e foco na saúde. Estamos, inclusive, preparando e adequando toda a estrutura com as novas exigências e medidas de prevenção para recebermos os nossos alunos assim que formos autorizados”, revela Tamyres Mascarenhas.

Para minimizar o contato presencial, o UnitLab disponibiliza a entrega do exame virtualizada. “No protocolo da realização do exame, tem uma senha que dá ao paciente acesso à retirada do resultado no conforto e segurança de seu lar. Basta ter uma conexão á internet”, completa Tamyres.

Conheça alguns cuidados implementados durante a pandemia:

Para entrar na unidade, o uso da máscara é obrigatório.

Ao chegar, um profissional treinado o receberá e fará alguns questionamentos sobre seu estado de saúde geral.

Foram demarcados as longarinas com um distanciamento mínimo de 1,50m, para evitar aglomeração.

Se necessário, levar à unidade apenas um acompanhante.

Protocolos específicos de limpeza são adotados na sala de coleta, recepção, setores técnicos, banheiros e áreas comuns, como também a desinfecção dos equipamentos e acessórios.

Atendimento UnitLab na pandemia

O atendimento do UnitLab segue em horário reduzido, de segunda à sexta-feira, das 6h30 às 14h, seguindo todos os protocolos de segurança e proteção contra a propagação da Covid-19.

Instalado na Rua Laranjeiras, 710 o UnitLab realiza atendimento particular, aceita planos de saúde e recebe encaminhamento do Sistema Único de Saúde.

Para agendamento e mais informações, ligue: (79) 3218-2304.

