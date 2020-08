ACADÊMICOS SÃO CONVOCADOS PARA ATUAREM NO COMBATE AO CORONAVÍRUS

“O Brasil conta comigo” é coordenado pelos ministérios da Educação e Saúde.

O Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde e Ministério da Educação, instituiu a ação estratégica “O Brasil conta comigo” voltada a acadêmicos da área de Saúde. Os estudantes convocados atuam no combate à Covid-19 e reforçam de forma prioritária a Atenção Primária do Sistema Única de Saúde – SUS. A ação, implementada por meio da adesão de estados e municípios, já é uma realidade em Sergipe.

Os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia são supervisionados por profissionais de saúde de suas respectivas áreas. Os estudantes chamados por edital fazem parte de um cadastro vinculativo, com caráter de compromisso para futuro recrutamento, conforme a necessidade dos gestores do SUS, considerando o atual contexto de emergência em saúde pública de importância internacional e nacional.

Entre os acadêmicos da Universidade Tiradentes que fazem parte do programa, Iane Terriaga é estudante do 10º período do curso de Enfermagem da Unit do Campus Itabaiana. Para a estudante, a instituição de ensino forneceu uma base teórica e prática para exercer o estágio. “Desde o 5º período que faço estágio, já atuei em UTI aqui no município. Tudo é muito gratificante. Nesta oportunidade, conhecer o trabalho da atenção básica com os pacientes, consultas de pré-natal, realização de exame citopatológico, curativos, passagem de sonda vesical e sala de vacina me trazem mais experiência e conhecimento. A unidade básica faz triagem também com síndrome gripal”, declara a futura enfermeira.

“Essa profissão sempre admirei antes mesmo de começar, acompanhada sempre de familiares enfermeiras, que me falavam sobre o porquê de ser enfermeira. Saber ser enfermeira é ser cuidadora, gestora, líder e profissional. É muito gratificante estar à frente e vivenciar este momento ajudando as pessoas”, acrescenta.

Os estudantes que participarem da iniciativa terão direito a bonificações que incluem o recebimento de bolsa. Os benefícios serão pagos no valor de um salário mínimo para estágio supervisionado de 40 horas e meio salário mínimo para estágio de 20 horas. Eles também receberão um certificado sobre a atuação. Os alunos do 5° e 6° anos de Medicina e os do último ano de Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia ainda receberão 10% de pontuação no ingresso em programa de residência.

Com informações do Ministério da Saúde e MEC.

