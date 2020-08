AÇÃO CONJUNTA ENTRE PC E PM PRENDE HOMEM POR FURTO DE GADO EM MACAMBIRA

28/08/20 - 08:17:45

Suspeito tem passagem por roubo à lotérica na Bahia

As Delegacias de Campo do Brito e Ribeirópolis e a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac), unidade da Polícia Militar, prenderam um homem na madrugada desta sexta-feira, 28, por furto de gado, no município de Macambira.

Investigações estavam em andamento a fim de identificar associações criminosas ligadas ao furto de gado no interior sergipano. Após denúncias, as forças policiais atuaram em conjunto e conseguiram prender em flagrante um homem de 40 anos, logo após este ter subtraído cinco gados do tipo boi e dois do tipo cavalo, na cidade de Itabaiana.

O homem tinha furtado os cavalos para utilizar em sequência no furto dos bois e já estava conduzindo todos os animais subtraídos, na companhia de outro suspeito, que conseguiu empreender fuga pelo matagal.

De acordo com levantamentos, o preso já tem passagem por roubo à lotérica no estado da Bahia. Os bens vão ser restituídos às vítimas.

Fonte e foto SSP