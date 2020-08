André Moura vai à justiça por conta de memes na internet

28/08/20 - 14:04:12

O ex-deputado federal André Moura (PSC) atual Secretário de Estado da Casa Civil do Rio Janeiro, após emitir uma nota, informando que recebeu com surpresa a presença de agentes da Polícia Federal e a ação de busca e apreensão ocorrida na manhã dessa sexta-feira (28), em sua residência, deixou claro vai buscar a justiça por conta dos memes nas redes sociais, envolvendo seu nome.

André informou que o laudo da PF mostra que não encontrou nada em sua residência e que, em 400 páginas, em nenhum momento seu nome é citado. Para Moura “os desocupados, que não tem o que fazer, aproveitaram para vincular meu nome de forma maldosa. Claro que, nessa época em que se discute eleição municipal, é natural as disputas, mas é preciso ter responsabilidade nas informações”, disse André em entrevista ao radialista George Magalhães, no jornal da Fan, segunda edição.

Embora tenha afirmado que entende as críticas, o ex-deputado deixou claro que já manteve contato com sua assessoria jurídica para que, faça um levantamento do que foi divulgado nas redes sociais e, caso tenha ocorrido excesso, o responsável será acionado na justiça.

André Moura finalizou afirmando que “lamento que tenham associado meu nome na intenção apenas de me responsabilizar de forma irresponsável e esse é o motivo de procurar minha assessoria. Lamento também que tenham associado meu nome com candidato, expondo foto e por isso vai ter que se explicar”, avisou.