Conheça o influenciador que mais cresce e ganha o carinho da cantora Pulinha Abelha

28/08/20 - 06:08:18

Marcel Araújo nasceu em Aracaju-SE, mas logo em seguida foi morar em Estância-SE, onde reside há 27 anos e mora com seu avô. Ele é pai de um lindo menino chamado Enzzo Gabriel, aonde com muito orgulho, diz ser a sua razão de viver e fonte de motivação e inspiração para continuar no mundo digital.

Toda a vida foi conhecido por ser o brincalhão da turma, até que no ano de 2019 pensou que poderia entrar no mundo digital e tornar-se um Digital Influencer. Como todo o início, foi difícil, muitas pessoas duvidaram e não acreditaram que poderia dar certo. Com o humor que carrega durante toda a vida, seguiu firme e hoje é referência em Estância-SE e em cidades do Centro-Sul do Estado, alcançando incríveis 1 milhão de impressões semanais na sua página do Instagram (@marcelaraujoof) e começando a receber propostas de grandes empresas da capital Sergipana.

Lá em 2019, aos poucos foram aparecendo as primeiras propostas de trabalho, e conta, com voz embargada durante essa entrevista (por chamada via WhatsApp), que foi o momento que percebeu que estava no caminho certo. Nos falou que recusou inúmeras ofertas de trabalho e sempre acreditou que conseguiria sucesso como Influenciador Digital.

O tempo passou e Marcel Araújo é disputado, falando em tom de orgulho e alegria, que ainda não acostumou com a quantidade de propostas que vem recebendo. Contou também que recebe diariamente mensagens positivas de pessoas que passam por dificuldades e através dos seus stories, acabam esquecendo um pouco dos problemas e conseguem sorrir.

Mas afinal, como surgiu essa amizade com Paulinha Abelha ?

Neste momento, Marcel ri e nos fala que a amizade com Paulinha Abelha e seu esposo Clevinho Santos começou com o cantor de arrocha Tarcísio, e a partir dali, estreitaram relação, a amizade foi aumentando e conta com muito orgulho e gratidão todas as portas que estão abrindo em sua vida. Tendo inclusive a confiança da cantora em frequentar a sua residência e participar da produção de vídeos no canal do Clevinho Santos.

Depois de mais de 40 minutos de conversa e muitas risadas, Marcel Araújo pede para finalizar com uma reflexão para todos os adolescentes, jovens e adultos que estão iniciando e buscam ingressar nessa profissão de Digital Influencer: Jamais permitam que ninguém diga que vocês não podem fazer. Não desistam dos seus sonhos. Vão em frente que tudo é possível.

Para quem quiser acompanhar o dia a dia do Marcel Araújo no Instagram, o endereço é @marcelaraujoof.

Da assessoria