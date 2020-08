Covid-19: Lacen segue operando com a capacidade máxima de processamento

O trabalho de análises de amostras para diagnóstico da Covid-19, no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) unidade gerenciada pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) prossegue em regime de 24 horas. Conforme dados do laboratório de Biologia Molecular, de 1º a 25 de agosto, o setor recebeu 16.926 amostras para análises do vírus, deste total 4.130 apresentaram resultado positivo.

Segundo informações do superintendente do Lacen, Cliomar Alves, a unidade permanece operando com a capacidade máxima de processamento de amostras. “O recebimento do material permanece com a mesma logística e tem como prioridade agilizar os resultados dos testes em tempo hábil”, ressalta o gestor.

Desde os primeiros casos do novo coronavírus a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Lacen, iniciou os trabalhos de forma intensa. Uma das primeiras medidas adotadas foi à contratação de profissionais, aquisição de insumos e reagentes, além do remanejando de equipes de outros setores da saúde. As ações para fortalecer o enfrentamento a pandemia são coordenadas pelo Governo do Estado.

Ao longo destes cinco meses o Laboratório Central estendeu o horário de funcionamento para três turnos de trabalho e ainda atua aos finais de semana e feriados para atender a demanda pelo exame. O Lacen recebe e faz triagem das amostras de secreções coletadas nas vias respiratórias (nariz e faringe) dos casos suspeitos de coronavírus oriundos das unidades de saúde e hospitais de todo o Estado.

Na unidade, essas amostras passam por diferentes estágios de preparação e extração do material genético até chegar à etapa final do processo, que é a amplificação e a liberação do laudo. As análises utilizam a técnica de RT- PCR em tempo real, um teste de diagnóstico molecular de alta complexidade, considerado padrão ouro para a detecção do novo coronavírus (SARS-COV2).

