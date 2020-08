Fábio Mitidieri diz que “Carmópolis é hoje a tristeza do Vale do Cotiguiba”

28/08/20 - 16:52:32

O deputado Federal Fábio Mitidieri (PSD) esteve visitando o município de Carmópolis e se reuniu com prefeito interino, José Augusto.

A reunião aconteceu na manhã desta sexta-feira (28) onde o deputado ouviu as reivindicações do prefeito que tem enfrentando sérios problemas na administração, por conta de salários atrasados, dividas com fornecedores, além do caos na saúde pública.

José Augusto aproveitou a oportunidade para pedir ao deputado Fábio Mitidieri para que viabilizasse para o município um caminhão caçamba e uma retroescavadeira para que o prefeitura possa realizar serviços para a comunidade.

Em resposta ao prefeito, Mitidieri disse lamentar o estado em que o município se encontra e que “Carmópolis é hoje a tristeza do Vale do Cotiguiba. Quanto as reivindicações do prefeito, eu quero dizer que já entrei em contato com o DER. Além disso, vamos viabilizar a construção de uma creche e uma quadra de esportes, através de emenda parlamentar”, disse Fábio em entrevista ao radialista George Magalhães, no jornal da Fan, segunda edição.

Mitidiere também comentou o pedido feito pelo prefeito para que ele intermediasse um encontro com o governador Belivaldo Chagas. “Isso é claro que vai acontecer, até porque o prefeito é nosso aliado, aliado do governador e Belivaldo não tem nenhum problema em receber prefeitos, independente da sigla partidária”, afirmou Fábio Mitidieri.