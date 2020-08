FAESE E SECRETARIA DE SEGURANÇA DISCUTEM AÇÕES DE SEGURANÇA NO CAMPO

28/08/20 - 16:12:57

Relatos de violência no campo têm sido cada vez mais frequentes, em especial, depredação do patrimônio, roubo e furto a mão armada. Com o objetivo de discutir ações de segurança no campo, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe – Faese se reuniu na última quinta-feira, 27, com a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SSP.

A Faese apresentou uma pesquisa que será realizada com os produtores rurais com o objetivo de mapear as principais ações criminosas. Os dados coletados serão entregues à SSP para traçar novas estratégias de combate à violência no campo.

O presidente da Federação, Ivan Sobral, destaca que a parceria com a SSP será muito importante para o desenvolvimento de ações para garantir a segurança no campo. Algumas propostas foram apresentadas pela Federação em 2018 a todos os candidatos ao governo.

“A Federação já vem discutindo com o Governo ações voltadas para a segurança no campo. Em 2018, entregamos uma proposta a todos os candidatos ao governo pedindo a criação da patrulha rural, uma delegacia especializada, entre outras ações. Esta parceria entre a Faese e SSP é muito importante para garantir que os nossos produtores produzam com segurança”.

O secretário da SSP, João Eloy, disse que pretende definir a criação de uma delegacia única que possa reunir todos os procedimentos específicos referentes aos crimes relacionados ao agronegócio.

“É um setor de extrema importância para um estado como Sergipe. Qualquer crime contra a estrutura do agronegócio impacta na atividade produtiva do estado de Sergipe. Prejudica, tanto os grandes fazendeiros como também as pessoas que são beneficiadas, desde o trabalho indireto à própria rede de abastecimento nas cidades do interior e capital”, explicou.

Foro assessoria

Por Adriana Freitas