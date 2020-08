Instituições saúde sergipanas contempladas em mais uma ação do Energia do Bem

Hospital de Cirurgia, Ipesaúde e Hospital de Campanha de Aracaju receberam a doação de máscaras N95

A rede de solidariedade do Movimento Energia do Bem, uma iniciativa do Grupo Energisa, não para de executar ações para o enfrentamento da crise humanitária causada pelo novo coronavírus. Esta semana, mais um volume de máscaras N95 foi doado para instituições de saúde sergipanas que são referências no tratamento de pacientes com Covid-19. No total, 850 máscaras foram distribuídas entre o Hospital de Cirurgia, Ipesaúde e Hospital de Campanha de Aracaju, que serão utilizadas pelos profissionais de saúde e também por pacientes.

“Esta doação de máscaras reforça a preocupação que temos com a necessidade das instituições que prestam assistência aos pacientes com Covid-19 aqui no estado de Sergipe. Ficamos muito felizes por ajudar, pois sabemos a importância deste tipo de equipamento de proteção para os profissionais da saúde, que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, e para os pacientes”, relata o Diretor-Presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos Currais.

As máscaras, da classe PFF2, são respiradores descartáveis com válvula de exalação que aumentam a eficiência na filtragem das partículas, visando a proteção das vias respiratórias do usuário.

No momento da entrega, o Diretor Técnico do Hospital de Cirurgia, Dr. Rilton Morais, relatou que essa solidariedade beneficiará a população sergipana. “Nós agradecemos bastante a Energisa por essa atitude. Neste momento, mesmo com os números começando a reduzir, estamos precisando desse tipo de material porque continuamos o atendimento de pacientes com coronavírus no Hospital, que precisam de isolamento”, relatou.

O Diretor Administrativo e Financeiro do Ipesaúde, Fábio Machado, também agradeceu pela ação. “Gostaríamos de salientar a importância das doações dos parceiros do Ipesaúde. Nesse período de pandemia nós tivemos um alto custo com os EPIs e muitos parceiros tem nos ajudado, com as doações. Eu gostaria de parabenizar a Energisa pelo ato e agradecer por mais esta doação realizada para o Ipesaúde”, finalizou.

Ações do Movimento Energia do Bem em Sergipe

Aqui no Estado, várias ações dentro do Movimento Energia do Bem já foram realizadas desde o início da pandemia, como as doações de 2 ventiladores mecânicos para o Hospital de Cirurgia, 300 máscaras N95 para o Ipesaúde e essa mesma quantidade para o Hospital de Cirurgia, e de mais de 700 itens (entre roupas adulto e infantil, calçados e brinquedos) para a Creche Almir do Picolé, fruto de uma campanha interna realizada pelos colaboradores da Energisa.

A empresa também teve a iniciativa de contribuir com o preparo da rede elétrica que fornece energia às estruturas dos Hospitais de Campanha de Aracaju, Lagarto e Nossa Senhora do Socorro. Realizou ainda uma campanha para ajudar asilos e arrecadou doações através de um financiamento coletivo com um diferencial: a cada real recebido, a Energisa acrescentou mais um. Aqui em Sergipe, um total de R$ 20 mil em doações de alimentos, fraldas e materiais de higiene foi dividido entre o Lar Cidade de Deus (Itabaiana), Asilo Same (Aracaju), Asilo Santo Antônio (Lagarto) e Lar Isaías Gileno Barreto (São Cristóvão).

Além disso, por meio de uma campanha voluntária realizada pelos próprios colaboradores, foi feita a arrecadação de aproximadamente 450 kg de alimentos e 570 produtos de higiene pessoal, entre sabonete, creme dental, shampoo e fraldas. Todo o material foi doado para a Associação dos Pais e Amigos do Excepcionais (APAE Aracaju) na semana passada e a instituição distribuirá os produtos alimentícios e de higiene pessoal às famílias dos assistidos que estão sofrendo com os impactos da pandemia.

Fonte e foto assessoria