INTERNO É ESPANCADO E MORRE DENTRO DE CELA NO COPEMCAN, EM SÃO CRISTÓVÃO

28/08/20 - 09:47:02

Um interno do Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), localizado no município de São Cristóvão, identificado como John Alisson de Jesus dos Santos, foi agredido e acabou morrendo nesta quinta-feira (27), dentro da unidade prisional.

Em nota, a Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) informou que policiais penais do Copemcan foram acionados pelos próprios detentos para o atendimento de um ferido em uma das celas do pavilhão 1.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, esteve no local e atestou o óbito. Os procedimentos administrativos cabíveis estão sendo adotados pela Secretaria.