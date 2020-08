PM REALIZA REINTEGRAÇÃO DE POSSE INÉDITA E HISTÓRICA NO ESTADO DE SERGIPE

28/08/20 - 14:54:30

A ação foi exigência da Justiça Federal e beneficiou um movimento social

Em cumprimento à ação de reintegração de posse do Poder Judiciário Federal em Sergipe, o Grupo de Gestão de Crises e Conflitos da Polícia Militar (GGCC), na manhã desta sexta-feira, 28, no Acampamento Nossa Senhora D’Ajuda, povoado Cabrita, no município de São Cristóvão, cumpriu uma decisão inédita e histórica no estado e realizou uma reintegração de posse em favor de um movimento social, especificamente o Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos (Motu).

A Justiça havia determinado a reintegração de posse ao Motu, com a destruição de uma cerca que representantes da Fazenda Bonanza haviam feito dentro do Acampamento Nossa Senhora D’Ajuda. “Nos dias 12 e 24 de junho de 2020, pessoas da Fazenda Bonanza entraram na área do Acampamento, sem autorização judicial, e cercaram o tanque de água. Por força de uma ação civil pública, foi expedido um mandado de reintegração de posse em favor do movimento social Motu, algo inédito aqui no estado”, detalhou o capitão Rocha, coordenador do GGCC.

Na ocasião, o GGCC, que previamente intermediou com êxito o diálogo entre os envolvidos e garantiu um trabalho pacífico, acompanhou a oficial de justiça do Juízo Federal no cumprimento do mandado, nesta sexta. A ação também contou com a presença de uma equipe da Polícia Federal, fazendo a segurança da oficial de justiça; representantes do Ministério Público Federal e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e da Secretaria de Obras de São Cristóvão, que forneceu o maquinário usado na reintegração.

Histórico

A área do Acampamento Nossa Senhora D’Ajuda é ocupada pelo Motu desde 2014 e está em vias de regularização. O Incra já fez levantamentos no local, para a transformação posterior em assentamento.

Fonte e foto SSP