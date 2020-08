Polícia Civil de SE localiza no RJ suspeitos homicídio em2015

O crime ocorreu em 2015 no bairro Coqueiral, na capital sergipana

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), localizou Rafael Lima de Souza e Alef Santos Lima. Eles são suspeitos de um homicídio no bairro Coqueiral, em Aracaju, no ano de 2015. A prisão foi realizada em Guaratiba, no Rio de Janeiro, por policiais militares do 31° Batalhão de Polícia Militar (31° BPM), nessa quinta-feira, 27.

De acordo com a delegada Thereza Simony, o crime foi praticado por quatro suspeitos no dia 15 de fevereiro de 2015. A vítima, identificada como José Nilson dos Santos, foi atingida por disparos de arma de fogo em via pública. Ele ainda correu para dentro de uma residência na tentativa de escapar dos autores do crime, mas acabou vindo a óbito.

Segundo o procedimento investigativo, cerca de duas horas antes do crime, em uma festa que ocorria nas ruas do bairro, houve uma discussão entre os envolvidos na ação criminosa e a vítima. Ao retornar da festa, José Nilson foi abordado por um dos executores do crime, que em posse de uma arma de fogo, passou a intimidá-lo. Os disparos foram feitos em seguida e os suspeitos fugiram em duas motocicletas.

Diante das circunstâncias, as investigações identificaram os suspeitos. O procedimento investigativo teve andamento e, nessa quinta-feira, 27, Rafael e Alef foram localizados no Rio de Janeiro. Eles foram conduzidos à 43ª Delegacia de Polícia (43ª DP) para adoção de outras medidas legais cabíveis ao caso. Eles serão recambiados para Sergipe. Com a cooperação entre unidades policiais, já ocorreram 14 prisões fora do estado.

