PREFEITO PREPARA LICITAÇÃO PARA COMPRAR R$ 1 MILHÃO EM “CAIXÃO DE DEFUNTO”

28/08/20 - 17:03:24

Em três anos de mandato, o prefeito de Frei Paulo, Anderson Menezes, fez um contrato com uma determinada Funerária daquele município, onde por ano na cidade morre 130 pessoas, sendo 80 adultos e 50 Crianças, para adquirir cerca de um milhão em “caixão de defunto”.

Um morador disse que “isso é um crime contra o dinheiro do Povo. Isso jamais aconteceu em morrer tanta gente. Quer um exemplo claro. Nessa pandemia, não morreu nem 30 pessoas. Mas o prefeito ja prepara outra licitação com compra de caixão. Cadê os vereadores pra entrar com uma ação no Ministério Público e TCE para averiguar essa tamanha falta de transparência com o dinheiro público”, questiona o morador.

Por fim, ele sugere aos vereadores que “peçam os atestados de óbitos solicitem aos órgãos competentes uma fiscalização rígida com a prefeitura de Frei Paulo. Agora em Setembro o prefeito prepara outra licitação de caixão”.

O prefeito terá que prestar contas sobre as licitações que poderá ultrapassar a casa de 1 milhão de reais. “Em Frei Paulo durante 3 anos, segundo o prefeito já morreram 390 pessoas”, conclui o morador.