ARACAJU: PREFEITURA COMEÇA REABRIR ESTACIONAMENTOS DAS ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER

28/08/20 - 13:13:33

Seguindo os decretos Municipal e Estadual que determinam o avanço para a fase verde do Plano de Retomada da Economia, a Prefeitura de Aracaju iniciou nesta sexta-feira, 28, o processo de liberação dos estacionamentos da Orla da Atalaia, Calçadão da 13 de Julho e Praia Formosa. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) interditou os espaços no início do mês de abril para evitar aglomerações e assim conter o avanço do novo coronavírus na cidade.

As manilhas que fazem os bloqueios estão sendo retiradas e os estacionamentos estarão totalmente liberados no sábado, 29, porém, o superintendente da SMTT, Renato Telles, reforça a importância de ainda se manter o distanciamento social, evitar aglomerações e fazer o uso de máscara.

“Com a reabertura de estabelecimentos, fizemos a liberação de parte dos estacionamentos da Orla e, agora, liberaremos totalmente os estacionamentos das áreas públicas de lazer, seguindo os decretos. Mas é importante ressaltar que os cuidados devem ser mantidos. Os números de casos da covid vem diminuindo, mas não podemos relaxar e precisamos da colaboração de todos. Aglomerações ainda devem ser evitadas e o uso da máscara continua sendo fundamental”, frisa.

Durante os meses de bloqueio dos estacionamentos, agentes da SMTT realizaram fiscalizações diárias para evitar o descumprimento da determinação.

Fonte e foto AAN