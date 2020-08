Belivaldo recomenda: Prudência, cooperação e união. Usem máscaras,evitem aglomeração

“Não houve colapso na rede pública em nenhum momento”, reforça Belivaldo sobre ocupação dos leitos de UTI para pacientes com a Covid-19

O governador Belivaldo Chagas ao falar sobre as atividades econômicas que foram autorizadas a funcionar na fase verde, em entrevista, por telefone, nesta sexta-feira(28), ao radialista e deputado estadual Gilmar Carvalho, na Rádio Jornal FM, apresentou a situação epidemiológica do estado, porém reforçou a continuidade das ações de enfrentamento ao novo coronavírus.

“Graças a Deus e com apoio da sociedade, estamos conseguindo manter a pandemia sob controle em Sergipe. Não tivemos, em nenhum momento, a nossa rede pública com mais de 100 % de ocupação. Não houve colapso na rede pública em nenhum momento. Isso foi fruto também dos trabalhadores da linha de frente, a quem deixo meus sinceros agradecimentos. Mas tenho que dizer que ainda não é o momento de dizer acabou. Isso só vai nos dar tranquilidade, efetivamente, quando tivermos a vacina e torcer para que ela apareça de imediato”, declarou o governador.

Segundo Belivaldo, o momento ainda inspira cautela, apesar da diminuição do contágio, número de casos e de óbitos. “Prudência, cooperação e união. Que as pessoas continuem usando máscaras, evitem aglomeração e só saiam de casa, se houver necessidade. Em relação aos estabelecimentos, os empreendedores que estão voltando à atividade, que cumpram os protocolos, pois o que está sendo feito é para protegê-los, também. O Estado, o tempo todo, tentou desempenhar esse papel de proteção da sociedade, cuidar da vida das pessoas”, ressaltou.

O governador informou sobre a fusão dos Comitês em apenas um, para deliberar nos próximos 14 dias, sobre as Atividades Especiais, que não estão contidas em nenhuma fase do Plano de Retomada. “A partir de agora, a gente vai avaliar as ações de um modo em geral e dentro desses segmentos especiais, a gente vai dizer o que pode ser liberado a cada momento. Eventos, por exemplo, a gente vai analisar aos poucos dentro desse leque de atividades especiais. Vamos analisar a partir de segunda–feira, as propostas que nos foram enviadas, para ver como faremos o retorno desses eventos(pequeno porte), sem que gere aglomeração”, frisou.

Durante a entrevista, o governador disse ainda que o Estado pretende anunciar medidas que irão favorecer tanto os servidores como também empreendedores. “As medidas relacionadas ao reaquecimento serão tomadas e, com certeza, vão atingir não só os servidores, mas também aos empreendedores de modo em geral, com novas ações voltadas para o próprio Banco do Estado de Sergipe, ações outras voltadas à área tributaria. Em breve, vamos anunciar esse pacote de medidas que vai beneficiar a população como um todo”, colocou.

Foto: Mario Sousa/ ASN