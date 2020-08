REUNIDO COM BELIVALDO, EDUARDO AMORIM SOLICITA RECURSOS PARA O CIRURGIA

Em mais uma reunião com o governador Belivaldo Chagas (PSD), o ex-senador e médico Eduardo Amorim (PSDB) solicitou que recursos destinados por parlamentares da bancada federal de Sergipe para o Hospital de Cirurgia sejam liberados pelo Estado. Além de sua atuação enquanto médico, Eduardo Amorim tem colaborado na busca por recursos para a unidade hospitalar, que atende a população sergipana em diversas especialidades, a exemplo das cirurgias cardíacas.

No encontro desta sexta-feira, 28, Eduardo Amorim apresentou ao governador a lista de emendas que aguardam liberação, que totalizam mais de R$ 13 milhões. Os recursos foram destinados pelos deputados João Daniel e Bosco Costa, pelo senador Alessandro Vieira, além de uma emenda de bancada indicada pelo deputado Laércio Oliveira.

– Esses recursos ajudarão na reforma do Hospital de Cirurgia, uma unidade importante para salvar a vida de milhares de pessoas do nosso estado. Agradeço a receptividade e o apoio do governador”, destacou o médico Eduardo Amorim.

Outros recursos – Vale destacar que, no mês de junho, Eduardo Amorim já havia solicitado ao governador do Estado a liberação de emendas encaminhadas por ele enquanto senador e pelos deputados Fábio Mitidieri e João Daniel para o Hospital de Cirurgia, um total de R$ 890 mil.

– Fico feliz e grato aos parlamentares pelo envio de emendas para que o Cirurgia continue sendo uma instituição de todos nós sergipanos. A vida vale muito e ela é preciosa. Sou um soldado da Saúde e seguirei ajudando no que for possível para que tenhamos mais qualidade nos serviços prestados, disse o ex-senador.