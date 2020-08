Sandoval Noticias confirma que é pré-candidato a vereador em Aracaju

28/08/20 - 12:23:29

O radialista Sandoval Siqueira, o “Sandoval Noticias”, como ficou conhecido nas redes sociais por conta de seu trabalho, de levar informações sobre ocorrências policiais, vai disputar uma das 24 vagas na Câmara Municipal de Aracaju, nas eleições deste ano.

Bastante conhecido por colegas por conta do radialismo investigativo, Sandoval Noticias tem um vasto currículo, já que trabalhou como motorista de ônibus intermunicipal, é vigilante, o qual ainda hoje exerce a profissão, além de auxiliar os meios de comunicações do estado com suas informações.

Filiado ao Republicanos dos ex-deputados federal Jony Marcos e Heleno Silva, Sandoval confirmou que será pré-candidato a vereador, afirmando estar preparado para enfrentar o novo desafio.