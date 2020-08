Sergipe oscila para cima em casos da Covid: 440. Mas segura o número de óbitos: oito

28/08/20 - 21:59:08

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta-feira (28), o boletim epidemiológico do coronavírus, com 440 casos e oito novos óbitos. Em Sergipe, 72.039 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.837 morreram. Dos oito óbitos, quatro estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 62.950 pacientes foram curados.

São quatro mortes de Aracaju: duas mulheres, de 55 anos, com obesidade, e 39 anos, com diabetes e doença renal crônica; e dois homens, de 78 anos, com pneumopatia e cardiopatia, e 93 anos, sem comorbidades.

Em outros municípios: mulher, 86 anos, de Brejo Grande, com cardiopatia; homem, 61 anos, de Carmópolis, com hipertensão e diabetes; homem, 86 anos, de Pedrinhas, com neoplasia e hipertensão; e mulher, 63 anos, de Tobias Barreto, com cardiopatia.

Foram realizados 139.259 exames e 67.220 foram negativados. Estão internados 294 pacientes, sendo 140 em leitos de UTI (94 na rede pública, sendo 94 adultas e 0 pediátricas; e 46 na rede privada, sendo 43 adultas e 3 pediátricas) e 154 em leitos clínicos (107 na rede pública e 47 na rede privada). É investigado mais um óbito. Ainda aguardam resultado 940 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.