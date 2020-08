Sergipe retoma voos importantes e amplia malha aérea

28/08/20 - 12:36:18

Com a retomada, o aeroporto de Aracaju conta com média de dezesseis voos diários

De acordo com a divulgação do cronograma de voos no Aeroporto Santa Maria, a Latam atuará com voos diários para Brasília e Guarulhos; a Gol irá operar com voos diários, para Brasília, Rio de Janeiro e Guarulhos; a Azul fará o trecho para Recife e a Passaredo terá voos diários para Salvador.

A malha aérea sergipana foi drasticamente reduzida a partir do mês de abril em decorrência da pandemia da Covid-19.

Com a redução, Sergipe chegou a contar com apenas um voo, entre pousos e decolagens, no Aeroporto Internacional de Santa Maria, fato que praticamente isolou o estado das principais regiões do país. Este cenário começou a mudar e Sergipe contará, no mês de setembro, com oito voos diários, interligando os grandes centros econômicos do Brasil e puxando a retomada econômica.

O mês de junho foi um marco importante na retomada gradativa dos voos para Sergipe, que conseguiu recuperar trechos essenciais: a empresa Latam puxou a retomada com dois voos com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo; a Gol começou a operar três voos semanais para o Aeroporto Internacional Tom Jobim – Galeão, no Rio de Janeiro; e a Azul voltou com as operações para a capital pernambucana, Recife.

Neste momento, além de ter de volta os voos, Sergipe conseguiu dar saltos importantes e ampliou as operações que interliga os principais centros do Brasil, com grande destaque para a estreia da Passaredo Linhas Aéreas, prevista para o próximo dia 31 de agosto, entre Aracaju-Salvador, com voos diários de ida e volta. A vendas de passagens e realização de check-ins desta companhia acontece através dos balcões de atendimento da Gol.

Para o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, o aquecimento da malha aérea no estado se dá no momento de reabertura das atividades do turismo de lazer, e será importe para abastecer a demanda turística. “Neste novo normal, o setor hoteleiro, bares e restaurantes estão retomando suas atividades seguindo protocolos de segurança, bem como a reabertura dos espaços públicos. Essas pontes aéreas com os principais centros emissores de turistas são muito importantes”, disse Sales Neto.

Ascom SETUR