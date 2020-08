STJ afasta Witzel do cargo e tenta prender Pastor Everaldo

28/08/20 - 06:51:02

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou nesta sexta-feira (28), o afastamento imediato do governador Wilson Witzel (PSC) do cargo por irregularidades em contratos na saúde. O vice, Cláudio Castro, assume o governo do RJ.

A determinação faz parte de uma investigação sobre supostos desvios nos contratos emergenciais para ações de enfrentamento à Covid-19.

O STJ também expediu mandados de prisão contra o Pastor Everaldo, presidente do partido; Lucas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico; Sebastião Gothardo Netto, médico e ex-prefeito de Volta Redonda.

Foto: Eliane Carvalho