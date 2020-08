Time do morde e assopra

28/08/20 - 08:15:49

Na época da UDN e do PSD, quem era de um lado não dirigia sequer a palavra a alguém de outra facção. Com o passar do tempo, a convivência entre os adversários políticos se tornou respeitosa. Hoje, com a ideologia em desuso, formam-se coligações que mais parecem uma feijoada, tamanha a variedade de pensamentos entre os integrantes do mesmo bloco político. Agora mesmo, o ex-governista Republicanos, partido que na campanha eleitoral de 2018 bandeou-se para a oposição, já está com um pé dentro do governo estadual. Também anda doidinho para subir no palanque do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Nem camaleão muda de cor tão rápido quanto o time político liderado pelos pastores Heleno Silva e Jony Marcos. Esse comportamento dúbio mostra que, diferente do que ocorria na época da UDN e PSD, a maioria dos políticos de hoje se preocupa mais em se manter sugando as tetas do poder do que em preservar as ideologias, defender os interesses do povo. E será neste vergonhoso clima de tapas e beijos, morde e assopra, que o eleitor de Aracaju vai às urnas eleger o futuro prefeito da capital. Home vôte!

Festa vermelha

Os petistas de Socorro lançam, neste sábado, a pré-candidatura a prefeito de Klewerton Siqueira. Será a partir das 9h30, numa plenária virtual transmitida pelos instagram e facebook do prefeiturável. Petistas como o deputado federal João Daniel e o senador Rogério Carvalho prestigiarão o evento vermelho. Então, tá!

Jovens vulneráveis

A população negra entre 12 anos e 29 anos é a principal vítima da violência. O relatório Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial mostra que os estados onde o jovem negro corre mais risco de exposição à violência estão no Nordeste. O indicador inédito mostra que a cor da pele e o risco de exposição à violência estão relacionados. Os jovens negros são duas vezes e meia mais vítimas de homicídio do que o jovem branco. Danôsse!

Batendo chapa

Mesmo sem o apoio da executiva nacional, o empresário e advogado Anderson Camilo é pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo PRTB. Ele já comunicou sua pré-candidatura à comissão provisória da legenda e promete “bater chapa” na convenção com o prefeiturável Almeida Lima. A direção nacional do PRTB informou que apoia Almeidinha, mas Anderson Camilo tem todo direito de disputar a indicação junto aos filiados. Ah, bom!

País de negativados

Mais de um quarto da população com ganhos de até R$ 2 mil, gasta metade dos rendimentos com cartão de crédito, empréstimos consignado e pessoal, financiamentos de automóvel e imobiliário, além de cheque especial. Entre as pessoas com renda acima de R$ 10 mil, o percentual com estas despesas é de 13%. Segundo o estudo da Serasa Experian, a maioria (69%) das pessoas negativadas tem renda de até R$ 2 mil. Ôxe!

Dia D

Os filiados do Avante se reúnem, domingo próximo, para definir se o partido terá ou não candidato a prefeito de Aracaju. Os avantistas querem ouvir do próprio prefeiturável Lúcio Flávio qual a viabilidade de sua pré-candidatura. Mesmo apresentando-se como um nome de direita, o pré-candidato do Avante enfrenta séria oposição dos movimentos bolsonaristas de Aracaju, que tendem a apoiar a prefeiturável Danielle Garcia (Cidadania). Independente da decisão de domingo, o Avante já tem pronta a chapa proporcional, com 36 pré-candidatos à Câmara de Vereadores da capital. Marminino!

Emprego ameaçado

O afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), pode resultar na exoneração de André Moura (PSC) da Secretário da Casa Civil daquele estado. O sergipano foi nomeado, em julho passado, para tentar impedir o impeachment de Witzel, porem o afastamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça veio antes da punição pela Assembleia. Pior do que a situação de André a do pastor Everaldo, presidente do PSC, que o STJ mandou prendê-lo. Misericórdia!

Olho por olho

O uso da força por parte da polícia é apoiado pela metade da população. Pesquisa do Datafolha mostra que 50% das pessoas concordam com a afirmação “bandido bom é bandido morto”. A faixa mais velha da população, com 60 anos ou mais, é a que tem maior aceitação da força letal. Segundo a pesquisa, 65% concordam com a morte de criminosos e 30%, não. Cruz, credo!

Apagou velinhas

O líder político de Lagarto, Artur Reis, completou 94 anos ontem. Seu Artur do Gavião, como é conhecido pelos lagartenses, foi prefeito e deputado estadual por dois mandatos, tendo encaminhado parte da família na política. O filho Jerônimo Reis foi prefeito, deputado estadual e deputado federal. A filha Goretti Reis (PSD) é deputada estadual e o neto Fábio Reis está no segundo mandato na Câmara Federal. O outro neto, Sérgio Reis (MDB), é pré-candidato a prefeito de Lagarto. Seu Artur, parabéns!

Bares infratores

O governador Belivaldo Chagas (PSB) ameaçou fechar os bares e restaurantes de Aracaju se as normas sanitárias continuarem sendo desrespeitadas. Ao anunciar o avanço do Plano de Retomada da Economia para a fase verde, Chagas condenou a aglomeração de pessoas registrada nos bares do antigo farol, no bairro Farolândia, zona sul de Aracaju. Segundo ele, caso esse tipo de irregularidade se repita, ele decretará o fechamento de bares e restaurantes visando evitar o crescimento da Covid-19 no estado. Vixe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Estado de Sergipe, em 31 de agosto de 1933.