TSE decidiu ampliar horário da votação em apenas uma hora

28/08/20 - 22:08:06

Em razão da pandemia da Covid-19 o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta sexta-feira (28) a ampliação em uma hora do horário de votação nas eleições municipais de 2020. A determinação decidida na noite de quinta-feira (27), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso.

De acordo com o TSE a intenção é garantir mais tempo para que eleitores votem com segurança e tentar reduzir as possibilidades de aglomeração nos locais de votação.

No primeiro turno, marcado para 15 de novembro, 148 milhões de eleitores irão às urnas este ano das 7h as 17h (considerando o horário local) e, onde for necessário, no segundo turno, marcado para 29 de novembro.

O Tribunal também decidiu o horário para votação preferencial, para as pessoas acima de 60 anos, que fazem parte do grupo risco para o Coronavírus. Essa faixa etária deverá votar de 7h às 10h.

Sobre a antecipação do início da votação para as 7h em lugar da extensão para as 18h o Ministro Luís Roberto Barroso explicou que muitas partes do Brasil, depois desse horário, há dificuldade de transporte e problemas de violência. E ainda lembrou que o TSE adotará todas as medidas possíveis para garantir a segurança dos eleitores e mesários no dia da votação.