Veja como aproveitar oportunidades no início da carreira

28/08/20 - 07:16:29

Formado em Sergipe, Lucas Marchi atua como especialista em agilidade do NuBank e compartilhou sua trajetória profissional

Rede de relacionamentos, pró-atividade e curiosidade foram as dicas que Lucas Marchi passou para egressos, acadêmicos e professores do Curso de Computação por meio da série de Lives ‘CompLive’, promovida pelo curso de Computação da Universidade Tiradentes (Unit).

“Na hora que me arrisquei e passei a aprender mais e mais, as coisas começaram a acontecer. Para quem está na universidade, considere a iniciação cientifica, estágios, empresas juniores. Lembrem que estágio não é para ganhar dinheiro! Quando a gente pensa ‘isso não é minha função’, já perdeu uma oportunidade de aprender”, orientou.

Lucas relatou sua experiência em intercâmbio, em outros estados e como palestrante. “Sua universidade é uma grande gestão. Apender o básico de gestão, mesmo que não se queira seguir na carreira, é um grande diferencial porque faz pensar fora da caixa. Aproveitem a rotina da universidade, construam relações nos trabalhos, tenham momentos de lazer”.

Objetivo

Coordenador do curso de Ciências da Computação da Unit, professor Fábio Gomes informou que o objetivo das Lives é partilhar experiências de profissionais que atuam no mercado dentro e fora do estado.

“A ideia surgiu na verdade porque, apesar do curso ser bem completo, a gente não consegue trazer todo dia uma novidade nas disciplinas. Então, a ideia da foi trazer ex-alunos ou profissionais de mercado, que trabalham com alguma tecnologia nova ou que estejam no mercado e possam trazer um pouco da sua experiência, das coisas que os alunos têm que conhecer, dos conteúdos mais importantes”.

Assista à Live completa www.youtube.com/watch?v=swG11jFnSX0

