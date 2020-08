Cidadania de São Cristóvão realizará convenção no próximo dia 6 de setembro

29/08/20 - 07:13:21

A Comissão Executiva do Cidadania em São Cristóvão divulgou edital de convocação de filiados aptos a votar, para participar da convenção municipal que será realizada no dia 6 de setembro.

Veja edital

Nos termos da Lei nº, 9.504, de 30 de setembro de 1997, ficam convocados, pelo presente edital, todos os filiados ao CIDADANIA aptos a votar, para a Convenção Eleitoral que será realizada no dia 06 de setembro de 2020, com início às 10 horas e encerramento às 12 horas, na rua Barão de Mauá n° 142, Bairro Rosa Elze, nesta cidade, com a seguinte Ordem do Dia:

I – Estratégia eleitoral a ser adotada;

II – Deliberação sobre coligação;

III – Denominação da coligação (se aprovada);

IV – Escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador;

V – Sorteio/definição dos números dos candidatos a vereador.

São Cristóvão – SE, 28 de agosto de 2020.

Henrique Alves da Rocha (Coronel Rocha)

Presidente da Comissão Executiva do Cidadania em São Cristóvão