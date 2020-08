MORRE EM ARACAJU A JORNALISTA DELMA MARIA CAVALCANTE, AOS 57 ANOS

29/08/20 - 08:05:58

Morreu na tarde desta sexta-feira (28) a jornalista Delma Maria Cavalcante, 57 anos, após sofrer um AVC Hemorrágico. Ela estava internada no hospital Cirurgia e as informações são de que seu estado de saúde se agravou nos últimos dias.

Ela deixa dois filhos.

Delma Maria trabalhou na Fundat, além de ter passado pelo Jornal Gazeta de Sergipe, Jornal da Cidade e na assessoria do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Estado de Sergipe. Era servidora pública do município de Aracaju, mas já estava afastada por motivos de saúde.

O corpo da jornalista está sendo no OSAF e o sepultamento será às 10h, no cemitério da Cruz Vermelha.

Foto redes sociais