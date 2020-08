PROCON/SE, PM E VIGILÂNCIA REALIZAM FISCALIZAÇÃO EM BARES E RESTAURANTES

29/08/20 - 09:24:04

Com o objetivo de evitar as aglomerações registradas no final de semana passado com a reabertura dos bares e restaurantes, o Procon/SE, a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária estão realizando fiscalização nos estabelecimentos comerciais. A ação, que conta com o apoio do Corpo de Bombeiros, está em andamento na noite desta sexta-feira, 28.

A diretora do Procon/SE, Tereza Raquel Martins, detalhou o objetivo da ação, que visa reduzir os riscos de contágio pela Covid-19.

“Estamos desencadeando uma ação conjunta, uma fiscalização entre os órgãos do estado. A intenção é garantir que o consumidor esteja seguro no momento que estiver em um bar ou restaurante”, frisou.

A mudança de horário limite para o funcionamento, que passou a ser 22h, também está sendo reforçada, “O intuito é evitar as aglomerações que ocorreram na semana passada. Então as equipes estão passando em bares e restaurantes e alertando sobre a mudança de horário. Estamos deixando isso notificado por escrito”, destacou.

Há também a necessidade de manter o distanciamento de dois metros entre as mesas, conforme reforçou a diretora do Procon/SE. “Estamos medindo o distanciamento entre as mesas. Orientando os donos do estabelecimento sobre o uso obrigatório da máscara durante a circulação pelo ambiente”, salientou.

Ela também reiterou sobre o Selo Sanitário de Combate à Covid-19. “De um modo geral, muitas empresas estão cumprindo. A Vigilância Sanitária está fazendo um projeto que deixa um selo de sanitização no estabelecimento. Então o consumidor que encontra esse selo se sente seguro”, pontuou.

Informações e foto SSP